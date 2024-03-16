谈糖尿病饮食 洪金宝：我戒淀粉不戒肥猪肉

（香港讯）香港电影导演会周年晚宴及年度颁奖典礼15日举行，晚宴前导演会颁发六项大奖，最佳男主角奖由梁朝伟凭《金手指》夺得，余香凝凭《白日之下》夺最佳女主角奖。姜大卫、古天乐、梁朝伟、刘嘉玲、刘伟强与杜琪峰等演员与导演都出席盛会，不过最引人瞩目的应该是近日才被发现坐轮椅出门的洪金宝。

洪金宝难得与太太高丽虹一同出席盛会，向全场挥手时被形容“霸气”，精神状态明显很好。

洪金宝接受传媒访问时，分享身体状况说：“我现在没事，除了买菜之外我很少四处走，很少约人饮茶，我吃不了东西，去茶餐厅总好想食东西，所以好辛苦！”他近年受糖尿病缠身，须严格控制饮食：“所有淀粉质都不淮食吃，其他都可以吃、肥猪肉随便吃！”

至于每日饮食，他大方分享自己的餐单，还语带幽默：“一早起身，中午后吃黄瓜，吃两条；晚餐又是黄瓜，吃三条！中间休息下可以找个蕃茄吃，这样一定健康！健康但是就营养不良！”

控制饮食之外，洪金宝也打算渐渐开始运动：“迟些我要开始动一下，走一下路，行山就麻烦些。”还开玩笑说最经常做的运动是讲话：“就动上嘴唇跟下嘴唇咯！”洪金宝这一天撑着手杖出席盛会，谈到行动时说行短程走路没问题，太长就不行。

至于打麻将这项“另类运动”，洪金宝笑言现在不打了，因为以前的麻将友都过世了。还自爆打麻将时会骂人拍桌，所以没人肯跟他打。

洪金宝在电影《七人乐队》后尚未有新作面世，被问到会否考虑再拍电影，他说有想，但最烦的是，不是有钱就行，还要找人发行，有很多烦人的事要处理。