迪丽热巴“天使蹲”掀模仿风 医警告：会受伤

（北京讯）迪丽热巴近日为某时装杂志拍照，其中有两张“天使蹲”照片，一度冲上微博热搜，吸引许多人争相模仿。后来有医生出面警告，若平常没有运动，恐怕会造成身体髋关节、膝关节半月板及韧带损伤，以及踝关节扭伤等情况。

迪丽热巴在替杂志拍摄的照片中，顶着一头金发搭配白色薄纱，背后还有一对翅膀，宛如天使下凡。照片曝光后引起网民热议，其中两张照片，迪丽热巴仅用脚趾、手指支撑全身，被网民封为“天使蹲”，不仅登上微博热搜，还引起网民在小红书、微博上争相模仿。

据台媒报道，医生出面警告，若平常没有运动，“天使蹲”恐怕会造成身体各部位受伤。另据中国大陆媒体报道，这个动作在初级瑜伽中叫“踮脚蹲”，对足部和膝盖都健康的人来说，这个动作可以预防人体衰老。据说它也能够让气血加强运动，改善血管功能，并能加快血液循环和体内的新陈代谢，增强免疫系统，让有害以及有毒的代谢产物可以迅速得以消除。但医生也特别警告，任何瑜伽动作都必须经过长时间的练习，假设平时没有相关的运动习惯，千万不要盲目跟风否则恐会对髋关节、膝关节、踝关节、半月板带来伤害，甚至还可能造成韧带受损。

据报道，如果在尝试该姿势时，脚踝出现疼痛，不能踮起脚尖，可以先练习简易版的蹲坐式；如果重心不稳或膝盖疼痛则可以先靠墙辅助练习。保持脊柱的延伸感，同时不要耸肩，膝关节也不能内扣和外翻，以免产生压力造成损伤。

除了，迪丽热巴的“天使蹲”，一个名为“16连蹲”的网络挑战引发了广泛关注。原来，一段2001年Madoona（麦当娜）世界巡回演唱会的视频再次被翻出，视频中她身穿高跟鞋，连续做了16个深蹲，动作极具挑战性。这一视频迅速在网上传播走红，不少人开始模仿这一动作，连中国歌手何洁和林依轮等人也加入了挑战。