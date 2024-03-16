电影主角脸上刻字 引中韩网民大战

（综合讯）韩国电影《破墓》近期引发话题，该片以“巫觋”为主角，意思是男女巫师的合称，剧情讲述他们所遇到的一连串超自然事件。影片在韩国十分卖座，被称2024年最热门惊悚片。不过剧中主角群在脸上写下汉字佛经避邪的画面，意外引发中国及韩国网民的论战。

在《破墓》中，由金高银、李到晛、崔岷植、柳海镇等人出演的主角群，为了避邪，在脸上写下汉字佛经，经典的一幕也带起风潮，许多粉丝纷纷在自己喜欢的偶像脸上刻上汉字，并将照片分享到社媒。但此举却意外地让中国网民和韩国网民开始网络大战。

韩国片剧情关中国人的事吗？

一名网民在X社媒平台上，贴出近日因《破墓》风潮而出现的一系列在脸上刻字的图片，并点出“在中国，在脸上写字或刻字是一件非常屈辱的事。”同时认为“韩国人把自己不认识的汉字写在脸上真的太可笑了”。

这番言论被韩国网民翻译成韩文，并分享到韩国论坛“theqoo”上，马上引发强烈反弹。韩国网民认为，《破墓》明明是一部韩国电影，不理解为什么要强将中国文化套在上面来评论。此外，该片目前还未在中国上映，网民因此质疑：“看起来好像是非法观看电影后在发疯，中国不愧是韩国的文化附属国（汉字≠中文）。”更多韩国网民说：“更可笑的是你们非法观看”、“我们是韩国人，不是中国人，你的文化跟电影有什么关系”、“我不是中国人，谁在乎”、“你该不会认为汉字=中国人吧”。

该则贴文在韩网引发热烈讨论，之后又被转贴到微博，引发中国网民反击：“从韩国人身上悟到了这句‘没文化，真可怕。’”、“我没记错的话汉字的另一个别称叫中文。”、“我们汉族人发明的文字关你们什么事？”、“谁看你这电影了？看图片也是非法？”

韩国人对汉字的废除和保留

过去朝鲜半岛属于中国的藩属，长期受到中国文化影响，因此虽然使用的语言为韩文，但书面文字却是汉字。不过由于汉字较为艰涩，因此只有士大夫、文人、贵族等阶级使用，一般平民百姓几乎都是文盲。1433年韩国世宗大王为了扫除文盲，便以日月星辰为概念创造了“谚文”，以拼音为语言系统，成为今日的韩文。

之后韩国政府在1948年颁布《谚文专用法》，汉字开始慢慢被废除。当时的韩国受到美国文化影响，崇尚“脱亚入美”，将汉字视为落后的象征，美国也因为希望韩国脱离中国文化而提倡废除汉字，甚至成立“汉字废止会”，不过那个时候仍是“汉韩并用”的情况。

1961年，朴正熙总统推行全面废除汉字运动，才让汉字渐渐消失在韩国社会。然而，由于韩文有大量的同音字，若不以汉字加注难以区别，因此在1990年代末至2000年代韩国又开始推行汉字教育。目前在韩国汉字为中学选修课，也有不少大学规定毕业前须考到二级汉字证书。