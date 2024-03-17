犬系恋人（首播）

A Good Day to be a Dog

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

奇幻爱情喜剧，描述韩海娜（朴圭瑛饰）因为喝醉而意外吻了超级害怕狗的男子陈书元（车银优饰），结果每天午夜12时，她就变成一只小狗，直到早上6时才恢复人形。要破除这个诅咒，她必须以狗的身份与书元接吻，偏偏书元非常害怕狗，让海娜不知如何是好。海娜其实心仪另一个男子李宝谦（李玹雨饰），却不知这个暖男隐藏着一个秘密……

打开话匣子的街道

8频道 晚上10.30

今天的直落亚逸林立着新潮的餐馆和咖啡馆，但200多年前，这里的景色却截然不同。在直落亚逸湾水域上漂浮着的是一代代的移民，他们渴望新的开始，不用再饿肚子。福建人、同安人、齐智人，还有印度回教徒离乡背井来到陌生的环境，他们都吃些什么？让艺术创作者Dawn带你一起穿街走巷，探索一道道美食背后的故事。

幻影特工 Hot War

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上9.00

主演：郑伊健、陈小春、陈慧琳。Blue、Tango、松鼠是美国中央情报局C.I.A.的华裔研究员，他们也是同一孤儿院长大的好朋友。松鼠的婚礼，遭到绰号Alien的恐怖分子突袭，松鼠的未婚妻被枪杀，Blue被掳走，Tango和松鼠决定参加一项神秘计划，成为“VR战士”，但惊世阴谋将一切打乱。

古老帝国 Ancient Empires

Eazie TV应用·历史频道 晚上9.00

古希腊亚历山大大帝Alexander the Great、罗马凯撒大帝Gaius Julius Caesar和埃及艳后Cleopatra VII，是远古历史最具代表性的三位领导者，节目将探讨他们史诗般的人生故事，揭露统治帝国需要哪些本领。