上周票房：熊猫一出 谁与争锋

顺着3月学校假期风势,老少咸宜的《功夫熊猫4》来势“熊熊”,主角“阿宝”三两下功夫就打趴“甜茶”Timothee Chalamet(蒂莫西柴勒梅德)主演的《沙丘瀚战:第二章》,将其击退到第二名。

《钱不够用3:全部够用》票房逼近470万元,上星期稳住季军位置。《钱3》和另一元宵档本地片《小贩之王》是两部仍在十大票房的“贺岁”电影。

以外星人为题材的喜剧片《小镇幽浮》一上映票房成功杀到第七名;非常具“续航力”的《飞鸭向前冲》依旧妥妥留在十大榜。综观上星期十大票房电影,其中六部都是喜剧或动画,相信这一星期学校假期,老少咸宜的喜剧和动画片仍会受宠。

另外,由《咒怨》日本恐怖片大师清水崇担任总监制,下津优太执导的处女长片《祝大家幸福》一开映也跻进票房第十名。本地观众一向对恐怖片趋之若鹜,虽然《祝》主打心理恐惧制造不安胜于血腥画面和突发惊吓(Jump Scare),但打着“清水崇”金字招牌,相信大家还是会买票捧场。

2024年3月7日至10日票房排名

① (新)功夫熊猫 4 (Kungfu Panda 4)

② (1)沙丘瀚战:第二章(Dune: Part Two)

③ (2)钱不够用3:全部够用

(Money No Enough 3)

④ (3)蜘蛛夫人(Madame Web)

⑤ (5)小贩之王(King Of Hawkers)

⑥ (4)Mean Girls

⑦ (新)小镇幽浮 (Jules)

⑧ (10)五月的你,十二月的她(May December)

⑨ (6)飞鸭向前冲(Migration)

⑩ (新)祝大家幸福(Best Wishes To All)