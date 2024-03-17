上周票房：熊猫一出 谁与争锋

顺着3月学校假期风势，老少咸宜的《功夫熊猫4》来势“熊熊”，主角“阿宝”三两下功夫就打趴“甜茶”Timothee Chalamet（蒂莫西柴勒梅德）主演的《沙丘瀚战：第二章》，将其击退到第二名。

《钱不够用3：全部够用》票房逼近470万元，上星期稳住季军位置。《钱3》和另一元宵档本地片《小贩之王》是两部仍在十大票房的“贺岁”电影。

以外星人为题材的喜剧片《小镇幽浮》一上映票房成功杀到第七名；非常具“续航力”的《飞鸭向前冲》依旧妥妥留在十大榜。综观上星期十大票房电影，其中六部都是喜剧或动画，相信这一星期学校假期，老少咸宜的喜剧和动画片仍会受宠。

另外，由《咒怨》日本恐怖片大师清水崇担任总监制，下津优太执导的处女长片《祝大家幸福》一开映也跻进票房第十名。本地观众一向对恐怖片趋之若鹜，虽然《祝》主打心理恐惧制造不安胜于血腥画面和突发惊吓（Jump Scare），但打着“清水崇”金字招牌，相信大家还是会买票捧场。

2024年3月7日至10日票房排名

① （新）功夫熊猫 4 （Kungfu Panda 4）

② （1）沙丘瀚战：第二章（Dune: Part Two）

③ （2）钱不够用3：全部够用

（Money No Enough 3）

④ （3）蜘蛛夫人（Madame Web）

⑤ （5）小贩之王（King Of Hawkers）

⑥ （4）Mean Girls

⑦ （新）小镇幽浮 （Jules）

⑧ （10）五月的你，十二月的她（May December）

⑨ （6）飞鸭向前冲（Migration）

⑩ （新）祝大家幸福（Best Wishes To All）