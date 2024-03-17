西安开唱出意外 陈奕迅额头撞伤肿成“巨瘤”

（综合讯）49岁的香港歌手陈奕迅近期正忙于在各地举行“陈奕迅Fear and Dreams世界巡回演唱会”，最近到西安开唱，15日是西安演唱会的首场，没想到却发生意外，陈奕迅从太空舱走出来时，因为疾走没有注意前方，竟然撞到额头，力道之大让他的额头肿了一个包，像长了颗“巨瘤”。

陈奕迅这次系列演唱会的开场，都是穿着太空装从太空舱走出，极具有未来科技感，没想到习以为常的路线，却因为他走得太快撞到额头，陈奕迅在演唱会上向歌迷幽默表示：“希望我今天‘中头奖’的举动，会为你们不顺利的人，给挡了一些（坏运气）吧！”他也在IG贴出头上肿了一个包，以及冰敷额头的照片，乐观的说：“我从都没有偏财运，居然在西安‘中头奖’，耶！”

容易受伤的男人

其实陈奕迅在开唱时出意外不是第一次，最让人印象深刻的是他在2002年赴台进行校唱演出时，也是一个不小心跌下舞台，撞伤右侧睾丸，当时硬是忍到演唱会结束才送医。去年7月在台湾开唱，准备喝水时，也险些在台上滑倒。

此外，陈奕迅去年（2023年）10月在澳门开唱，唱完三场演唱会后感冒，只能将演唱会延期，事后他特别为延期演唱会致歉，并透露是感染严重的鼻病毒，鼻子发炎之外还出现腹泻。如今又不小心撞到头，让歌迷忍不住担心陈奕迅的伤势，所幸这次状况看起来不严重。