“赘婿”委屈难当？本地四男星怎么看

“嫁”入豪门深似海！韩国顶流男神金秀贤在韩剧《泪之女王》中当“赘婿”，除了被岳父视为生子机器，生下孩子也得跟女方“姓”！

既入赘女方，孩子跟母姓也是“基本配套”，金秀贤在《泪》剧中是优秀的律师，家庭背景普通，因深爱集团富二代，鼓起勇气冲破阶级枷锁，走入结婚殿堂。

婚后才发现一切身不由己，凡事以女家的家规为主，除了不断帮家族成员收拾残局、甚至祭祀供品也需由女婿张罗，让金秀贤所饰演的“白贤佑”感触自己犹如“笼中鸟”，酒后暴哭悔不当初，巴不得能飞出牢笼重获自由身。

时隔三年再接剧，金秀贤将《泪》中的“赘婿”诠释得令人觉得可爱又可怜，郭麒麟演绎的中国剧《赘婿》以喜剧包装玩穿越；金秀贤演绎的《泪之女王》以浪漫爱情为基调，俊男美女超养眼。

韩国社会贫富悬殊，“入赘”或是给家庭普通的男方一个选择。如果一“入赘”就能衣食无忧，几辈子不用愁，有这样的“好康”上门，本地男星会不会答应？

记者采访了四名单身男星，且看他们的“入赘经”。

黄文鸿: 我选择自己变豪门

UFM100.3电台一哥黄文鸿不认为豪门就一定是势利眼和坏心机。（受访者提供）

文鸿大方表示：“如果我喜欢对方，对方也看中我的条件，又不是杀人放火，没什么不可以。”

文鸿表示，每个人的机遇跟背景都不一样，只要男生的家庭不反对，所谓“入赘”也是他们自家的事，不容旁人置喙。

文鸿补充：“我有朋友的其中一个孩子是跟妈妈姓的，双方父母没有意见，毕竟名字只是一个代号，在这个世代没什么奇怪的。”

不过，“嫁入”的豪门是不是很难顶、很难相处，这才是最大的关键。文鸿不认为豪门就一定是势利眼和坏心机，只是，文鸿最后放话：“与其‘入赘’豪门，我会选择自己变成豪门比较好。哈哈哈。”

记者打趣问文鸿可曾有被富婆“相中”，意图“包养”？他回答得很妙：“富婆不爱才子，爱鲜肉啦。”

王伟良：绝对不能放弃梦想

王伟良认为男生决定“入赘”前必须深思熟虑。（档案照片）

伟良认为男生决定“入赘”前必须深思熟虑，决定“上门”就不要投诉，否则一开始就不应该去！

“不过，‘嫁’入豪门之后不必奋斗，要我放弃自己的梦想，我是绝对不会答应的，就算那是我喜欢的人，对方也必须尊重我的意愿，让我做自己爱做的事，梦想绝对不可因为‘入赘’舍弃。”

伟良认为男生“入赘”无所谓对错，但互相体谅、尊重仍是最重要的。

沈炜竣：必须有先决条件

沈炜竣表示，如果真心爱对方，“入赘”并不是问题。（受访者提供）

炜竣表示，如果真心爱对方，“入赘”并不是问题。不过，必须有几个先决条件：“首先，我希望能够照顾到我的家人，确保他们的福祉；其次，我需要有属于自己的空间、独立性和自由，我还希望继续演艺事业，并且传承我的戏班。”

他表示，若“入赘”之后会对家庭或职业生涯造成不利影响，那他会认为这并不是基于真正感情的关系。在爱情和婚姻中，相互理解和尊重是至关重要的。

长得俊俏的炜竣被问可有被富婆看中，他笑说：“观众会送食物、礼物与红包，不过没有人‘包’我。”

刘伟龙：不排斥“入赘”

伟龙对“入赘”这做法并不排斥。（受访者提供）

年轻的伟龙对“入赘”这做法并不排斥，“我身边就有一名男性朋友搬去老婆的娘家一起住，主要是女方住家大，而且两夫妻还在等预购组屋，这也算是短暂的‘入赘’吧，如果双方家人都同意，没造成太大的困扰，我觉得就应该没问题”。

对于“嫁”入豪门，伟龙明言：“我还是蛮大男人的，即使‘入赘’后不忧柴米，我也会觉得这样的日子过得没意义更没动力，甚至慢慢觉得自己失去男人的气魄。”

至于问起有否被富婆“瞄上”，伟龙开玩笑说“很想，但没有”。