异域探险悬疑又浪漫 社会罪案揭复杂人性

西出玉门

3月18日起，e乐频道（Ch11/501），周一至周五晚上8.00，也可在腾讯视频应用观看

消失的痕迹

可在爱奇艺应用观看

爱看烧脑剧的观众一般是男性，这是我的想法，也不知道对不对。不过《西出玉门》这部剧根据中国数据显示，18至30岁女性对它有较高关注。它的魅力或许是在粗犷特质内容和奇幻想象力的呈现之外，更尝试表现出层次丰富的细腻情感，特别是男女主角之间的另类情愫颇具新鲜看点。奇幻题材融入爱情、悬疑等多种元素，内容更丰富。

38集的《西出玉门》是台湾导演苏照彬执导的中国大陆剧，根据尾鱼的同名小说改编，讲述“沙漠玫瑰”倪妮与“智勇沙獠”白宇，一个为解开身世之谜，一个为破解过往真相，两人联手深入沙漠。

沙漠美学典范

大漠深处危机四伏，似乎有一双无形的手将他们拉进已然风化的玉门关内。两人在多方势力之间进退周旋，在众多罗生门中推演出真相，也于一次次生死考验中参透了真爱。真相似乎近在咫尺，但他们也身陷一场更大的阴谋。

白宇（左）和倪妮有些对手戏画面逗趣。（互联网）

有评论称赞《西》靠几点抓住观众。一是探险过程有层出不穷的奇异事物，比如一个独立于现实世界的“桃花源”，还有黄土城里的蔓娘草、红花店、双生子等各种异兽，展示原作者的奇思妙想。二是每集都有一些情节的小反转。三是男女主角高智商的明争暗斗，让剧情一波三折，更添紧张刺激。四是剧中洋溢异域风情，镜头、构图、人物穿着以及色调堪称沙漠美学典范。

我看了几集，同意第四点，其他点如果是发生在后面，就难怪我没有太深的观感。苏照彬导过《剑雨》《诡丝》等奇异题材电影，有些名气，在《西》的影像上也相当努力，设计得有质感，唯独特效差强人意。

展现女性力量

比较起探险类，我更喜爱犯罪类的悬疑剧。32集的爱奇艺网剧《消失的痕迹》，尽管演员都较不知名，我还是看完了。

剧情讲述天才女法医李嘉鑫潜入精神疗养院执行伪装侦查任务，不料卧底计划被一起凶杀案破坏，甚至险些被诬陷为凶手，也因此结识女刑警李媛。两人性格水火不容，但这个神奇的组合却屡破奇案，从最初的互相对抗到彼此协助，建立了深厚的友谊。

在两人侦破的一起刑事案件过程中，她们意外发现李嘉鑫失踪的哥哥高名扬的踪迹，后者的失踪又和李媛战友的殉职有着千丝万缕的联系。两人的命运被她们牵挂着的人紧紧连接在一起，她们有着共同的目标——找到一切罪恶的源头。

《消失的痕迹》两位主角李媛（左）与李嘉鑫知名度不高，但剧情引人追看。（互联网）

《消失的痕迹》除了这条贯穿全剧的主线案件，剩下四个案子试图以不同视角反映社会现象。比如说被夸最多的弑母案，一个母亲因糖尿病瘫痪在床，去世后，她的大儿子向警方报案，说是自己的姐姐给母亲注射过量胰岛素才导致死亡。警察侦查嫌疑人动机，发现当天有机会动手的是死者的三个儿女——大姐、二哥和三弟。表面看，三弟为人老实低调，与家人无冲突，嫌疑最小。二哥做事圆滑，事业有成，也没有明显的动机。嫌疑最大的就是与母亲朝夕相处的大姐，她性格火爆，邻居反映经常听到母女争吵，矛盾颇深。

警方决定从目标的身边人深入调查，最后得到惊人的反转。案子的后劲在于复杂的人性，衍射的是压抑的家庭关系问题。

《消失的痕迹》是少见的双女主剧集，聚焦女性的问题，让观众看到女性的力量，这是比较可取的。剧集每集21分钟，比《西出玉门》的35分钟还短，让人更能感觉到节奏快速，难有闷场。