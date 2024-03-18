牛下女高音

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午5.00

主演：锺景辉、吴岱融、龚慈恩、张振朗、黄心颖。退休校长白千岩（锺景辉饰）从加拿大返港，希望找回昔日牛头角下邨圣若望小学合唱团成员。孙女白雪儿（黄心颖饰）答应助爷爷一臂之力，她在热心学长戴展亮（吴岱融饰）、精明大嫂甘静怡（龚慈恩饰）及侦探陆居男（张振朗饰）协助下，逐一寻回当年合唱团的成员和音乐老师，重组合唱团。校长记忆中还有一把难忘的“女高音”，大家决定找出她。

镇乡之宝

8频道 晚上8.00

本地资讯节目。马来西亚砂拉越有一处古朴秘境——弄瑟玛多。这个只有3000人的村落盛产超过30种口感与营养兼备的高原米，被誉为不可错过的“天选之米”。当地人世世代代遵循祖传的古老方式种稻，他们的高原米是如何在众多食材中脱颖而出？

鬼卧床 Bed Rest

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.00

怀胎多月的茱莉和丈夫丹尼尔搬到河岸边的一栋老房子，茱莉被医生叮嘱卧床不得随意行动，这让茱莉感到越来越烦闷和焦虑。与此同时，她开始在屋内看到各种灵异现象。是恶鬼纠缠，还是她的幻觉？

爱尔兰之愿 Irish Wish

Netflix 已上线

Lindsay Lohan（琳赛萝韩）主演的浪漫喜剧。故事描述琳赛萝韩饰演的麦蒂，到爱尔兰参加好朋友的婚礼，新郎其实是麦蒂一生的挚爱，她选择放下感情，当这对新人的伴娘。不料婚礼前几天，麦蒂许愿找到真爱，愿望居然成真，她在一个自己已订婚的世界中醒来，她的未婚夫会是她命中注定的恋人吗？

汪星人的故事第1季 Dogs: The Untold Story (S1)

Eazie TV应用·动物星球 晚上7.00

从各种狗的生物科学角度，解释人类和犬科动物之间持续演化的相互关系，带领观众找出汪星人是怎么在各方面为我们的生活增添色彩，与我们并肩作战。节目到了20多个国家介绍多样犬种，从野犬、工作犬到宠物犬都有。以华英双语播出，附中文字幕。