陶晶莹首次入围红星十大榜 徐彬蔡琦慧不符资格出局

“红星大奖2024”18日中午公布“十大最受欢迎男、女艺人”的入围名单，94位入围者当中出现不少陌生的名字，而台湾知名主持人陶晶莹（陶子）、易凌、陈毓芸和金在勋等人入围，也叫人意外。

新传媒自2023年起改变“十大最受欢迎艺人”的比赛机制，不先选出20大男、女艺人，而是让所有符合入围条件的艺人一起角逐。

十大入围条件是：一）在至少一个符合资格的戏剧或节目中担任主角或主要主持人；二）如果不是主角或主要主持人，得在至少三个符合资格戏剧或节目中担任配角或助理主持，或者三）在所有符合资格的戏剧和节目中，出演至少30集。此外，艺人至2023年1月1日为止，入行经验须超过五年。

今年的入围者总共94位，当中女艺人占46位，男艺人48位，他们将在4月21日举行的颁奖礼上角逐“十大”。

去年改变机制后曾引起一些争议，包括全职DJ的比例显得过重，令DJ沦为“箭靶”挨网民的骂。今年情况也一样，入围的女DJ共17位，男DJ共9位，比例不轻。入围名单也出现一些大众较为陌生的名字，如苏维胜和赖宏恩等，而较为人熟悉的蔡琦慧、徐彬和孙政等则因为不符合入围资格而出局。

今年获颁“超级红星”的艺人是刘子绚和郭舒贤。而林湘萍和Pornsak都收集了九座“十大”，仅一步之遥就可“上神台”。

42人入围“最受欢迎潜力星”

“红星大奖”自2023年开始增设“最受欢迎潜力星”，让年资少过五年的演员角逐三个名额。

今年入围者共42人，当中女艺人占24位，男艺人共18人，除了“才华帮”张哲通、邓伟德、曾晓晴、林昭婷、胡煜诗、郭坤耀、洪丽婷，还有备受力捧的孙政、周智慧、程家颉和萧歆霓。其他入围者多数知名度较低，陪跑的几率大。

“10大最受欢迎女艺人”入围名单：

李心钰、罗美仪、文慧如、巫许玛莉、黄思恬、黄暄婷、陈碧玉、陈慧慧、陈宁、曾生莲、蔡礼莲、许美珍、陈楚寰、芳榕、黄晶玲、高美贵、吴韦莹、张颖双、何盈莹、洪慧芳、洪凌、洪爱玲、易凌、高逸芯、梁萍、林灵芝、琪琪、林佩芬、林茹萍、黄嫊方、陈丽娜、陶晶莹、美心、黄淑君、潘玲玲、莫小玲、林昀憓、萧嘉蕙、刘怡伶、郑颖、陈粉樱、曾晓英、林茜茜、雅慧、林湘萍

“10大最受欢迎男艺人”入围名单：

孙英豪、陈邦鋆、杨志龙、陈丰谚、黄炯耀、黄超群、苏梽诚、吴清樑、陈澍城、蔡恩来、林明伦、黄振隆、陈泂江、赖宏恩、郭亮、方威捷、谢俊峰、Jeff Goh、徐鸣杰、田铭耀、蔡荣祖、江坚文、金在勋、李腾、吕霖轩、陈建彬、张奕恺、潘家镳、Pornsak、冯剑斌、陈泰铭、刘谦益、许瑞奇、陈罗密欧、包勋评、陈泓宇、苏维胜、林良泉、洪圣安、王昱清、彦维小二、姚彣隆、邱胜扬、翟思铭、张耀栋、钟坤华、朱厚任、宗子杰

“最受欢迎潜力星”入围者：

崔圣欣、孙政、萧育华、陈启佳、周智慧、张值豪、莉玉、Das DD、卢佩荣、曾晓晴、王硕瀚、郭坤耀、郭慧萱、胡煜诗、简如一、梁嘉靖、郑六月、黄诗敏、阳光可乐、蔡振盛、廖碧琳、林昭婷、陈星余、林品隽、胡菱恩、林詠谊、陈仪芬、萧歆霓、许纾宁、程家颉、洪丽婷、陈廷丰、戴伟杰、邓伟德、王嘉瑞、王文慧、翁璇、杨言、卓芳娴、张哲通、郑宇容、朱泽亮。