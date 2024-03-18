去年底街头挨揍 李博翔：以后少喝酒

“李国煌儿子”街头挨揍，台湾型男李博翔受访叹：以后少在外面喝酒！

曾来新演出梁志强电影《我们的故事：沉默的年代》演李国煌“儿子”的帅哥男星李博翔，去年12月参加朋友的生日聚会一起晚餐小酌，事后因为身体不小心撞到一旁轿车的倒后镜，竟遭车内陌生男子踹地，甚至抓起他的头往地板上撞击，导致他左脑肿大神智不清，脸部、眼睛多处瘀血、挫伤，幸好巡逻警员将对方逮捕。

事发之后，李国煌从IG得悉“儿子”被狂殴很震惊，安抚对方“公道自在人心”。

记者日前因邱金海担任总监制的迷你剧集《味尽缘》采访李博翔，他接受《新明日报》电访表示：事件已进入司法程序，会按照法律流程进行。

说来始终意难平，李博翔叹说：“可能当时我也喝了酒，对方觉得我是故意的，但其实我可以赔钱，不需要动手打我。”他赞同“爸爸”李国煌说的：公道自在人心。

揍成“猪头炳”后，李博翔的伤势修复了一个月，“由于被打，脸上淤青处处，至今摸上去还有硬块，问了医生，他说没办法，脸部硬块只能让它慢慢代谢掉”。

经历挨揍意外，博翔叹说：“以后少在外面跟人喝酒！”

拍鬼魅剧《味尽缘》怕“好兄弟”骚扰

拍鬼魅剧《味尽缘》时，李博翔总是不由自主浑身发毛，恶心欲吐，他自马来西亚请来大伯爷、二伯爷护身牌，“希望能保佑我，那些‘好兄弟’不要来骚扰我”。

李博翔（左）与莫允雯对手戏多。（CJ ENM HK提供）

他在《味》中有感情对手戏的是女星莫允雯，李博翔透露：“我们有一场吻戏，她率先说‘我OK，你OK吗？’是一个给予我很多帮助的女演员。”

除了莫允雯，李博翔与本地资深男艺人刘谦益对手戏也不少，他想起谦益大热天带他去武吉士吃饭，“其实，早在谦益大哥拍《小孩不笨》，我已经认识他了，因为他在片中开口闭口‘令爸’令人印象深刻”。

由CJ ENM Hong Kong出品，IMDA和Zhaowei Films协力出品的影集《味尽缘》，由本地知名导演邱金海监制，连同新台演员李博翔、莫允雯、郑人硕、孙政、胡佳嬑、刘谦益主演，将于星期六（3月23日）在Singtel e乐頻道、TV GO、CAST.sg上线播出。

莫允雯画鬼妆 被自己吓倒

赞本地农历七月举办歌台，莫允雯说：“让‘鬼月’显得热闹而不恐怖！”

莫允雯“女鬼”妆化了两小时。（CJ ENM HK提供）

莫允雯在《味尽缘》中饰演一名痴情女鬼素莲，为爱人流连凡间50年，当中有一场厉鬼妆，花了两个小时化妆，半夜在海边拍摄，连她自己照镜子都被吓到，回家忙焚烧圣木辟邪。

农历七月给莫允雯最大的感受是新台两地过“鬼节”的差异，她说：“台湾人在农历七月会比较谨慎小心，切忌乱说话，避免去山里海边，但新加坡在中元节会为了‘好兄弟’办歌台，第一排留给他们坐，也因为有歌台表演，为农历七月增添了欢乐与温馨的气氛。”

拍摄《味》片有歌台演出场面，莫允雯透露拍摄期间发生发毛怪事：“记得那一次是与助理上厕所，期间就像被什么推了一下，虽然只是‘擦身而过’，但也让我忍住不去厕所了。”她转念一想，既然农历七月摆歌台，有“好兄弟”涌来观赏似乎也是“顺理成章”的事。

提到李博翔，莫允雯认为他是个非常认真的演员，为了演厨师努力练习刀工与切菜姿势；郑人硕因剧情需要模拟李博翔的动作与神态，也非常有难度。