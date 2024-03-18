飞机误点“因祸得福” 范平庚成功求婚小6岁女友

新加坡歌手范平庚3月17日（星期日）晚上在社媒IG分享女友戴上婚戒的照片，宣布求婚成功喜讯。《联合早报》记者18日联系他，小两口已经飞去香港短途旅行。

现年33岁的范平庚与小六岁的女友林芮琦交往四年，小两口不时会在社交媒体上晒出视频放闪。范平庚透露，女友之前曾和朋友来看他驻唱，女方偶尔也会在社媒回复他的动态，一来一往再加上有共同朋友而开始熟识。聊及另一半，他甜蜜地说：“她心地善良，善解人意，待人处事也很好。虽然小我六岁，却很成熟。”

范平庚忆述，当初认识女友时对方刚大学毕业，“她家里有生意，我以为她会和一般人一样待在家帮忙，没想到她却和我说想要试试看当房地产经纪，因为她想要靠她的双手闯出一片天。我当时就觉得这个女生很特别。”

明后年再办婚礼

聊及求婚过程，范平庚说他早在去年10月就定下日子，并和未婚妻的家人一起计划。他先是让女友陪他的母亲到台湾玩五天，自己趁这段期间开始筹备。“我骗她说我要做一期播客节目，聊与房子有关的话题，还请了一些共同朋友来当主持人。她从台湾回来后就来帮忙录制。”

节目录到一半，灯光突然暗下，开始播放范平庚准备给女友的视频，“在场的朋友拿着我写的卡片递给她，她看完卡片后，背后的帘幕坠下，我就唱《这就是我们的爱》给她听。”

女友在过程中有发现任何端倪吗？范平庚坦言女友的性格很聪明，且好奇心重，但好在从台湾回新加坡的飞机误点，才让他“因祸得福”，成功献出惊喜。“她睡了两个小时就赶来录制现场，在很累的状态下，也担心会影响我们的进度，所以没有像平时一样好奇这个好奇那个。”

求婚过程女友感动落泪，范平庚也忍不住哭了。“我的手抖得很厉害，但我当下有刻意忍住，不让自己哭得很惨。她后来和我抱怨说我把她弄哭成这样，还拍下一切，哈哈！”

范平庚说他们不急于办婚礼，预计2024或2025年才会举办。他今年会先将重心放在事业上，希望能顺利举行一场大型演出。