陈丽贞“少一部”无缘十大 蔡琦慧零作品轻松观礼

“红星大奖2024”的“十大最受欢迎男、女艺人”（简称十大）奖项赛制跟2023年的一样，不先选出20大男、女艺人，而是让所有符合角逐条件的艺人一起竞争十大。2024年，陈丽贞、蔡琦慧、徐彬等因不符合条件而没有角逐十大的资格。

十大入围条件是：一、在至少一个符合资格的戏剧或节目中担任主角或主要主持人；二、如果不是主角或主要主持人，得在至少三个符合资格戏剧或节目中担任配角或助理主持；三、在所有符合资格的戏剧和节目中，出演至少30集。此外，艺人至2023年1月1日为止，入行经验须超过五年。

陈丽贞2023年演出《整你的人生》和“SHERO”两部剧的配角戏，不足三部戏，不符合第二个条件。拿过八座十大的蔡琦慧，以及拿过五座十大的徐彬双双没有作品在合格期内出街，本届不能角逐十大。

陈丽贞看得很开。她在电话访问中说，尊重红星的规则，“不用太失望，支持我们（不能角逐的艺人）的粉丝也不要难过或失望。”

她透露，经理人已提前告知她不能角逐十大，“去年拍的《嫁给不同世界的你》不在合格期内，所以不算。我过去一年一直忙着拍戏，当经理人告诉我，只有两部戏所以不能角逐时，我一方面想着下次再接再厉，另一方面又纳闷自己去年为什么这么忙。”

未能角逐不代表不受欢迎

记者提起蔡琦慧、徐彬也无法角逐，陈丽贞指出，这不代表蔡琦慧和徐彬2023年受欢迎，隔年就不受欢迎了。谈到名单中有很多DJ入围，她说，DJ也是电视台的同事，若没有机会角逐十大，对他们也有欠公平。

徐彬2023年拍了《谁杀了她》，但这部剧2024年出街，不属于本届红星奖项的合格期。（取自徐彬IG）

陈丽贞说，过去几年角逐十大都陪跑，有时反而不好意思拉票了，“说真的，已习惯陪跑的心情，每年红星，我的口头禅都没变，都是‘习惯就好’。”

本届红星，陈丽贞以“SHERO”中的反派角色角逐最佳女配角奖。她说：“希望有机会！”

蔡琦慧透过短信告诉《联合早报》：“去年没有新作品上档，经理人和我都知道，今年没资格入围，所以不惊讶。我很早就跟粉丝说，今年应该可以休息一年，明年再战。”她依然会出席颁奖典礼，“这将是我入行16年来最轻松，最无压力的红星大奖。”

徐彬：演员是很被动的

徐彬趁着拍戏空档，用短信回复早报。他说：“去年拍了《谁杀了她》，我最近才意识到这部戏的播放时间不在本届红星的合格期里，而在明年的红星。演员一直都是很被动的，我们被支配、被选择。这次因为赛制不能入围，我觉得很可惜，肯定也失望，欠一直支持我的朋友们一个交代。我会继续加油吧！”

男女主角一击即中

灵异轻松喜剧《陪你到最后》的主角文慧如达成可角逐十大的第一条件，首次角逐十大。她是童星出身，若顺利得奖，会是她自2006年的青苹果奖后，再次得红星宝座。

文慧如2023年主演《陪你到最后》，符合角逐资格。（新传媒提供）

文慧如透过经理人回复早报说：“这次是首次入围十大，历年颁奖典礼的十大环节我都有关注。自己可以入围，太感激，太兴奋了。如果当天可以上台，等于我其中一个梦想实现了。”

在台湾发展的韩裔艺人金在勋是本地剧《欧巴，我爱你》的男主角，具备角逐资格；台湾小生王硕瀚是推理剧《熟悉的陌生人》的男主角，同样能角逐。

人在台湾的王硕瀚受访说：“能入围一个红星奖项（指早前公布的最佳潜力星奖）已经很开心，现在又有另一个入围（指十大），我觉得是额外的幸运。”十大是观众票选奖项，他觉得胜算如何？“老实说，我觉得没胜算，哈哈！所有入围者都在新加坡发展得不错，所以我这个奖项没有多想。”

韩裔艺人金在勋（左图）、台湾小生王硕瀚分别担任本地剧《欧巴，我爱你》和《熟悉的陌生人》男主角，因此具备角逐十大的资格。（档案照）

许瑞奇“进场” 孙政张哲通“留步”

2023年，可角逐十大的男艺人名单中不见许瑞奇、孙政、张哲通，因为他们的入行未超过五年，不符合条件，三男只能角逐最受欢迎潜力星奖。

2024年，许瑞奇进场角逐十大，得奖与否考验人气。孙政和张哲通则停留最受欢迎潜力星名单，2025年才能“进场”十大。