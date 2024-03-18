惠利发文暗示柳俊烈分手分得不干净

韩星惠利（Lee Hye Ri）继3月15日在Instagram（IG）发文“真有趣”，引起前男友柳俊烈（Ryu Jun Yeol）劈腿揣测后，18日打破沉默，在IG贴出全黑照片，发文暗示柳俊烈分手分得不干净，并三度为所造成的困扰与伤害道歉。

柳俊烈与韩韶禧（Han So-hee）在3月15日传出在夏威夷约会，惠利随后在IG限时动态以椰树为背景发文“真有趣”，引起前男友劈腿的说法。韩韶禧因此被怀疑是“小三”，她随后也通过IG限时动态发文“我也觉得很有趣”，疑似回呛惠利。

韩韶禧与柳俊烈先后在16日认爱对方，男方已在3月17日回到首尔，韩韶禧则预计在18日晚上回国。

惠利则在18日打破沉默再发文表态。她说，2023年11月爆出她与恋爱八年的柳俊烈分手后，两人“曾沟通说会再聊聊，但此后却没有任何联系”。她也说：“四个月后出现新报道，读了以后，我直接反应，那不是以演员李惠利的身份表态。”

她提到的“新报道”相信是柳俊烈和韩韶禧同游夏威夷的报道，而“直接反应”则是她那句让人雾里看花的“真有趣”。

惠利也表明，无法解释自己这几天言行举止的动机。她在字里行间也暗示，已与柳俊烈沟通，但因为内容“太私人”，所以她不会多说。她在发文中三次对于所造成的困扰和伤害道歉，表明日后会更注意自己的言行，并且会在短时间内删除该则发文。

惠利在IG发文暗示柳俊烈分手分得不干净，答应要再谈谈后却没有联系。 （惠利IG载图）

惠利的发文全文如下：

你好。 我是惠利。

首先，我对这几天因个人感受而引起的猜测和争议表示诚挚的歉意。我想我不知道我的每一个小行为会产生什么影响。我真诚地向所有被我伤害过的人道歉。

去年11月，有一篇关于“结束八年恋爱”的报道。那并非在短时间内做出的决定。在那篇报道以后，我们曾沟通说会再聊聊，但此后却没有任何联系。

四个月后出现新报道，读了以后，我直接反应，那不是以演员李惠利的身份的表态。对于当时的情绪所造成的任何伤害，我再次表示歉意。

我无法说明我这几天的举动原因何在，而且我们的谈话太私人，我觉得（多说）反而更累。如果这让任何人感到困惑，我也深表歉意。

从现在开始，我会更加注意自己的言行。谢谢。

（此帖很快就会被删除，谢谢。）