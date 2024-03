(香港讯)42岁的艺人陈法拉2019年再婚后诞下女儿,3月18日她突然报喜,宣布儿子出世﹗

自离开TVB后,陈法拉与第二任丈夫Emmanuel Straschnov于2019年在法国结婚。陈法拉于2021年情人节在IG宣布女儿小米妮出世,组成了三口之家长居美国。3月18日陈法拉上载4手重叠温馨照片留言:“We are now a family of FOUR! Big sister was so exited(excited) to meet her little brother” (我们现在是一家四口!大姐姐迫不及待想见弟弟),并附上一张小米妮拿着鲜花行色匆匆的照片,相信是去探望弟弟时所拍下。