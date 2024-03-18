25年后再角逐十大 “五姐”陈毓芸：我的天啊！

“红星大奖2024”3月18日公布“十大最受欢迎男、女艺人”的入围名单，男艺人有48位，女艺人46位，当中包括在当红时期被誉为“五姐”的陈毓芸。她是2023年养生节目《养生有妙方》的主要主持人，因此符合入围条件。

陈毓芸上一次角逐十大是1999年，当时成功摘奖。她受访时说：“20多年前的事了……我的天啊！”

她不讳言会替自己投票，“给自己打一剂强心针吧，自己支持自己，也会叫孩子们帮忙投票。”

陈毓芸的老公林明伦有份角逐十大。她说，如果老公去4月21日的颁奖典礼，她会一起去。观众有望见到夫妻俩一起走红毯。

陈慧慧对角逐十大感到陌生

女艺人名单中还有一位稀客——2002年的最佳女配角奖得主陈慧慧。她2023年演出《密宅》《只此一家》等剧集，具备角逐十大的资格。

陈慧慧2023年参演《密宅》《只此一家》等剧集。（新传媒提供）

陈慧慧受访时说：“真的很意外也非常感恩。我还不清楚角逐条件是什么，但我在线上的时候，很少进入20大，好像只有一次！对我来讲，对角逐十大感到陌生。”

会为自己投票吗？陈慧慧说：“一定要啦！”她曾上网为老战友投下十大支持票，相当熟悉网络投票方式。

包勋评不打算积极拉票

包勋评是2023年电视剧《家人之间》的男主角，明确符合角逐十大的条件。他在新赛制下，连续两年入围。

包勋评是《家人之间》的男主角。（新传媒提供）

不过，他不会积极为自己投票或拉票，“可能是因为年纪越来越大，比较希望拿到演技奖项。刚入行的时候，当然希望有机会拿十大，现在不太一样了。”

“红星”没入围很奇怪

记者分别向陈毓芸、陈慧慧和包勋评提起，一些演员如陈丽贞、蔡琦慧等因2023年的作品数量不足或没有剧出街，而未能角逐十大。

陈毓芸不熟悉新的十大规则，但她觉得，具有知名度的演员无法角逐奖项，着实奇怪，“一般上觉得，那些很受欢迎的艺人一定有机会角逐。像琦慧、丽贞姐，她们的影迷是很多的，没有入围我觉得好奇怪。”

对于陈丽贞、蔡琦慧无法角逐十大，陈慧慧感到惊讶，“我觉得他们都是‘红星’，而且一直在线上，观众对她们不陌生。我则是很久很久才录一次影，可能刚好去年拍比较多戏。”

赛制难以满足所有人

包勋评说，在新赛制下，若想每年角逐十大，不二法门是“aim（瞄准）一部主角戏”，但事实上，没有那么多主角戏给大家演。

包勋评认为，无论十大赛制怎么改，都难以满足所有艺人，但改变赛制是必然，毕竟红星大奖是一个节目，若一成不变，观众可能会觉得腻，“所以没有改得好或坏，就是改得不一样而已。”