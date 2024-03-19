林一当“绿茶”鉴定高手 高冷人设意外引反感

别对我动心

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你会鉴定“绿茶”吗？互联网总能扭曲一些词语的意思，除了日常饮品，“绿茶”现在还指外表看起来人畜无害，却喜欢在背地里破坏别人感情的人。记者对于偶像剧里“绿茶”挑拨男女主角感情，让他们产生误会与隔阂的剧情，早已习以为常，没想到林一在都市爱情剧《别对我动心》中是个“鉴茶”高手，让人耳目一新。

剧中，林一的室友因为一个女生而跟女朋友闹矛盾，向林一诉苦。林一为室友破解该名女生的一系列“茶言茶语”，比如“让你女朋友多想了，我们还是别说话了”，实则指的是“快看你女朋友多不懂事”；“没事的，你不用管我”，其实想说的是“我这么坚强你不心疼吗？”

男主角如此火眼金睛，让记者对他刮目相看，以为这部剧应该不会出现因为“绿茶”引起误会的狗血剧情。然而，一连串莫名其妙的误会很快接踵而来，让人不得不感叹“误会”果然是推动偶像剧剧情的重要桥段之一。

男女主角玩“心意捉迷藏”

周也将女主角的扭捏作态演绎得相当到位。（互联网）

《别》2024年3月1日在优酷独播，讲述林一和周也互相暗恋的故事。两人在游戏里是好友，现实生活中是同学，林一暗恋游戏里的“小麻花”（周也剧中的网名），周也则暗恋现实生活中的林一。当然，双方都不知道彼此的心意，这才是偶像剧的精髓。

周也剧中是个大大咧咧的女孩，向林一寻求感情意见时，他故意怂恿她装温柔，企图给她的追男神之路使绊子。听取建议的周也硬生生把柔弱演绎成矫揉造作，让人看了尴尬又好笑。她装得辛苦不说，还引起“鉴茶”高手林一的反感，得不偿失。林一好几次怀疑周也就是“小麻花”，但看她装腔作势的言行举止，又打消了疑心。

两人就这样玩着“心意捉迷藏”的游戏，直到周也鼓起勇气告白被狠狠拒绝后，心灰意冷。林一发现周也的身份后，开启了漫长的反向追求路。

林一在众目睽睽下拒绝周也的告白，用词不留情面，网民大骂他“没风度”。（互联网）

近年来，偶像剧里的高冷人设已不像从前那般吃香。剧中倾心“小麻花”的林一对现实中的她爱理不理，说话毒舌不留余地，最受网民诟病的是他拒绝周也告白的桥段。当时林一身上刚好别了个麦克风，周也恰巧选择在众目睽睽之下告白，林一毫不留情的话语就这样传播出去，让周也的心灵与自尊双双受创，也引起网民指责林一“没风度”“没礼貌”“没品德”。

林一在剧里是即将毕业的大学生，同时是游戏公司某部门的总经理。还没毕业就当上总经理，虽符合一般偶像剧的“主角光环”套路，却被网民吐槽“不现实”。

林一在电视剧《脱轨》凭出色演技与颜值吸了一波粉。（取自剧集官方微博）

网民靠主角颜值撑下去

虽然部分剧情遭到诟病，但不少网民仍愿意为男女主角的颜值买单，直言“快看不下去时全靠颜值撑着”。记者目前看到第8集，觉得这还算一部合格的轻松爱情喜剧。剧情新鲜，节奏还算紧凑，该好笑的地方也有戳中笑点。有些剧情确实略显刻意，但记者一向的宗旨是：看无脑小甜剧不要太认真。

除了颜值，男女主角的演技也是撑起这部剧的关键。林一近年来在不少偶像剧中大放异彩，网民直呼偶像剧就是他的“舒适圈”。但也有人觉得他演偶像剧有些“大材小用”，应该踏出舒适圈。其实他也演过其他类型的剧，去年和刘浩存主演的悬疑剧《脱轨》就让他得到好评，火了一把。

记者倒觉得他既然能把偶像剧演好，那么继续待在舒适圈里进步也不是坏事。更重要的是，这对观众的眼睛也友好，毕竟记者有时候看偶像剧，会担心被拉跨的演技“辣”到眼睛。