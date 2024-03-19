体能之巅：百人大挑战第二季——地下之战 Physical: 100 Season 2 - Underground

Netflix 19日上线

竞争激烈的韩国体能竞赛节目，第一季创下韩国首个登上Netflix全球十大电视节目（非英语）第一名的纪录。第二季强势回归，以1950、60年代的地下矿井为背景，地下斗士为主题，100个新面孔，争夺体能巅峰的荣耀和3亿韩元（约30万新元）的冠军奖金。第一季参赛者有知名综合格斗选手秋成勋，第二季也有观众熟悉的面孔金东炫，他也是综合格斗选手，常出现在综艺节目里。

少年时代

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上9.20

主演：任时完、李先彬、李施优、姜惠元。故事背景在1989年的韩国忠清南道，懦弱高中生张秉泰（任时完饰）转学的第一天，被误认为传说中1打17胜出，用拳头征服学校的“牙山白虎”，人生开始翻转。

星期二特写：重启

8频道 晚上8.30

陈诗颖从小就梦想成为烘焙师，并期待拥有自己的蛋糕店。她如愿进入著名面包糕点连锁店工作，离实现梦想只差一步之遥，却因为患上多发性硬化症，梦想瞬间破灭。这种目前无法根治的病症导致她失去正常行走能力，她觉得自己的人生失去希望，甚至想要放弃生命。在轮椅上的人生，她如何前行？

不可思议的动物 Impossible Animals

Eazie TV应用·Global Trekker探索世界频道 晚上6.25

生物学家Patrick Ayree向观众介绍生活在世上最艰难地方之一——沙漠中的不可思议动物。地面温度超过摄氏70度，生物为了在此生存，已经发展出一些巧妙的适应能力。

又见奈良（首播）

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上9.00

主演：吴彦姝、英泽、国村隼、永濑正敏。影片讲述年过七旬的中国籍陈奶奶，远赴日本奈良寻找失联多年的日本籍遗孤养女，在二代遗孤小泽和退休警察一雄的帮助下，奶奶踏上漫长的寻人之旅。