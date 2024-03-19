涉集体性侵等罪名 郑俊英坐牢5年蒙面出狱

（首尔讯）35岁韩国男星郑俊英（Jung Joon-young）因卷入集体性侵案以及在KakaoTalk建立淫片群组，涉嫌偷拍并散播影片，2020年被判有期徒刑5年。郑俊英星期二（3月19日）刑满出狱，穿着一身黑，把渔夫帽压低，并戴上墨镜和口罩，面对媒体不发一语，低调离开。

韩国演艺圈2019年爆发BIGBANG前成员胜利（Lee Seung-hyun）的Burning Sun夜店事件，从胜利的聊天群组又扯出郑俊英性丑闻，郑俊英因此从《两天一夜》下车。

经警方调查和被害女子报案，郑俊英和FTISLAND前队长崔钟训（Choi Jong-hoon）涉嫌在2016年灌醉女性后集体性侵，郑俊英还涉嫌于2015年多次在聊天群组分享自己偷拍的性爱片。

同年11月，郑俊英被首尔中央地方法院以集体性暴力嫌疑判决有期徒刑6年，上诉后则因特殊强奸罪被法院二审判决有期徒刑5年；他再度提起上诉，但法院驳回上诉维持二审原判，郑俊英确定入狱5年，进行80小时性暴力治疗，并限制从事与儿童及青少年相关的工作，为期5年。

崔钟训服刑2年6个月已于2021年出狱，郑俊英则于19日结束刑期，清晨5时蒙面踏出监狱，对媒体沉默不语。