拍首部英语片被指自讨苦吃　陈哲艺：我感觉孤独

新加坡导演陈哲艺的首部英语片“Drift”（漂移人生）将于4月4日在The Projector独家上映，人在香港的他接受《联合早报》电话专访时有感而发：“我感觉我一直在漂泊。”

《漂》改编自Alexander Maksik （亚历山大马克西克）广受好评的小说“A Marker To Measure Drift”（衡量漂移的标记），讲述内心满是创伤的利比亚难民杰奎琳 （Cynthia Erivo，辛西娅艾利沃饰）在希腊小岛上求存时，与美国导游凯莉（Alia Shawkat，阿莉雅肖卡特饰）在异地建立友谊而找到勇气生活下去的故事。电影2023年1月在美国日舞影展（Sundance Film Festival）全球首映时，大获好评也赚人热泪。

主演“Drift”的是曾获提名奥斯卡奖的辛西娅艾利沃。 （The Projector提供）

陈哲艺说，业界朋友听说他要拍《漂》的第一反应是觉得他自讨苦吃，也认为这类电影很难卖。但，他观察到人们现在比较容易分心也偏好短视频，因此让他产生“创作者的焦虑”；而越是这样不安，他越想捍卫自己想说的故事，以及想拍的电影。他不禁感叹：“我的电影似乎跟其他新加坡电影很不一样，而作为这样的创作者，我感觉孤独。”

他的上一部电影《燃冬》由中国一线演员周冬雨、刘昊然和屈楚萧主演，去年9月在本地各大院线放映。《漂》则会在主打非主流电影的The Projector公映。不过，《漂》不是他第一次刻画异乡人的漂泊感。他从首部《爸妈不在家》开始就通过电影探索身份认同的课题，这与让他能深刻体会漂泊者内心的切身经验有关。

1984年生的陈哲艺在新加坡长大，后来到英国生活约17年却一直觉得格格不入，没有归属感。他目前与妻小在香港生活，尽管回到了亚洲城市，他仍感觉是过客。问他哪里才是家，他坦言：“我也不知道，现在对家的定义或许不是以地方判断，而是回到小孩和太太身边，这样的一个组合就叫家。”

预算和资源有限

2022年3月至5月在希腊拍摄《漂》阵容强大，女主角艾利沃是奥斯卡提名女星，制片人之一的Peter Spears（彼得斯皮尔斯）曾制作赵婷的奥斯卡最佳电影《游牧人生》（Nomadland）。不过，《漂》却是在有限预算、时间和资源的限制下完成。

“Drift”讲述Alia Shawkat（左）饰演的导游和Cynthia Erivo（右）饰演的非洲难民在异地建立的友谊。（The Projector提供）

陈哲艺解释，有别于在新加坡和中国一般上一天能拍摄12小时，在欧洲拍摄，工会规定每天只能工作10小时。此外，若片场与住宿超过指定距离就必须把车程算在工作时间内，这些条件都加剧他的拍摄压力。

在片场是唯一亚洲面孔的陈哲艺说：“希腊地方大，我们住在雅典，开车到片场需要一小时，扣到来一天只有七八个小时的拍摄时间。我拍《热带雨》的时候，试过拍到20个take，但是拍《漂》，每个镜头最多五个take。还好我不是新手了，有一定的功底，我清楚自己要捕捉什么样的画面和情感。”

首次拍屠杀场面

影片通过倒叙的手法，呈现女主角在动荡不安的利比亚经历的悲惨过去，陈哲艺拍得吃力。“因为我们集中在第一个星期拍完这些场面，这对演员和我都带来很大的情绪波动。此外，我第一次拍摄屠杀的场面，所以有技术上的考量，烦恼该拍出什么样的画面。”

陈哲艺最后采取女主角第一人视角进行拍摄，引导观众直观她不堪回首的惨痛经历。他也在电影中利用广角镜头体现角色与环境的张力，通过无声胜有声的叙事，以及场面调度所营造出来的氛围，让观众有代入感。

陈哲艺通过场面调度彰显角色与环境的张力。（The Projector提供）

《漂》的剧本在2020年疫情发生期间，磨了两年左右完成。陈哲艺认为那段期间的未知与紧绷氛围，放大了他的所有情绪，从而助他更细腻地描摹角色的心境。他说：“我感觉跟角色生活了两年，她所有的煎熬和焦虑，我都有很深的感触。拍摄前，我通过视讯跟女主角聊剧本时聊到两个人都落泪。”

将在今年4月满40岁的陈哲艺坦言，对很多事越来越不确定，甚至有危机感。“《漂》在去年的新加坡电影节放映时，很多电影人说好看，但觉得是一部文艺片。我希望更多人能发现这部我用心拍摄的电影，希望观众可以在大银幕感受其中的细腻感情。”