3月20日、21日热播站

三体 3 Body Problem

Netflix 21日上线

共8集科幻惊悚美剧，改编自中国作家刘慈欣代表作《三体》。由《冰与火之歌：权力游戏》编剧双人组David Benioff、D.B. Weiss与华裔编剧Alexander Woo共同执笔改编。故事背景横跨数十年、各大洲，从20世纪60年代的中国文化大革命，到现今的英国牛津、美国纽约联合国总部大楼，一群杰出的科学家必须与一名不屈不挠的警探合作（黄凯旋饰），阻止对人类的最大威胁。

X战警’97 X-Men ’97

Disney+ 20日开播

漫威全新动画影集，共10集，每周三更新一集。向1992年获好评的动画《X战警》（X-Men: The Animated Series）系列致敬，也可算是续作第6季，延续1990年代的怀旧动画风格与主题，加入现代元素，故事从第5季结尾的毕业日开始，X教授过世后，在充满仇恨和偏见的人类主宰的世界里，万磁王领导X战警成员面对新挑战。

大卫艾登堡：侏罗纪海怪

Attenborough and the Jurassic Sea Monster

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上8.05

大卫艾登堡爵士与专家团队在英国南岸挖掘出令人惊叹的化石遗迹——大型掠食者上龙完整的头盖骨。远至1.5亿年前，上龙是侏罗纪时期宰制海洋的巨型掠食者，此次出土化石可能是一种全新的上龙物种。为了挖掘头盖骨尘封多年的秘密，专家团队展开危险的远征调查。

黄金48小时现场：关键时刻

The First 48 Presents: Critical Minutes

Eazie TV应用·罪案侦缉频道 晚上7.10

一名女子在光天化日之下被拖行至死；遭到割喉的年轻母亲；随着尸体数量增加，两个帮派之间的斗争似乎不可能停歇。附中文字幕。

非人物种 Unhuman

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 21日晚上10.40

一群高中生搭乘巴士参加校外教学活动，司机开错路导致突发意外，这些师生遇上许多有如僵尸般的非人物种，不料惊险的事态竟有意外的转折。

新闻女王（首播）

娱家戏剧（星和Ch855） 21日晚上8.00

主演：佘诗曼、马国明、李施嬅、高海宁、何依婷。讲述SKN新闻频道中黄金时段主播Man姐（佘诗曼饰）与首席男主播George（马国明饰）两股势力机关算尽，斗争不断，新晋主播也被卷入风波。