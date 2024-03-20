何超仪首谈赌王遗产分配：比姐姐弟弟少

（综合讯）已故“赌王”何鸿燊和4房太太共计生下17名子女，成为许多人茶馀饭后话题，他在2020年以98岁高龄离世，财产分配受到外界关注。何鸿燊与二房蓝琼缨的千金何超仪近期受访时，谈及自家手足财产分配问题，老实承认“比姐姐弟弟少一点”，再度引发讨论。

何超仪近期接受《鲁豫有约一日行》采访，聊到赌王女儿的这个身份，坦言有爸爸和姐姐的照顾，人生可以说是比较轻松的，毕竟也不像姐姐和弟弟都得为家族事业努力。至于爸爸的遗产怎么分？何超仪毫不避讳，先是脱口回答“平均”，之后想了想又补充：“当然，会比为家里面工作的姐姐弟弟少一点”，但也已足够让自己追求想要的人生。

不过何超仪面对镜头也非常实诚，耿直地说自己一年不能拍太多电影，得慢慢来，如果自己把钱“败光”，姐姐也不会出手相助，只能保证她“饿不死”。

何超仪是何鸿燊和二房蓝琼缨所生，家里上有姐姐何超琼、何超凤、何超蕸，下还有弟弟何猷龙，其中何超琼接手何鸿燊事业，是现任何家的掌门人。但何超仪不从商，而是年纪小小就进娱乐圈，30年来发过唱片、演出数十部电影，斩获多个电影奖项，2022年还在夏威夷国际影展拿到终身成就奖，活得非常率性自适。

何鸿燊2020年去世时并未留下遗嘱，财产分配曾造成家族争议，后来由何超琼带领4房子女达成协议，同意委任专业人士管理遗产。至于遗产规模如何，何超琼当时估计约17.2亿港币（约2.95亿新元），大房二女儿何超贤则推估近110亿港币（约18.8亿新元），双方还一度为此对簿公堂，但后来计算结果如何，未对外公开数字。