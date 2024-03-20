娱乐吃瓜：何超仪从鬼门关拉回病夫 对伴侣不离不弃的还有谁？

何超仪最近接受节目采访，透露已故赌王父亲何鸿燊的财产分配，虽然着墨极少，但已足以上热搜。她愿意受访，也可能与多次徘徊鬼门关的丈夫陈子聪已经康复，并在月初的音乐节复出有关。

前年，陈子聪在澳大利亚探望父母时，突然主动脉撕裂，医生抢救时不慎夹断了他的尿管，导致病情变得复杂。捡回一条命的他，去年在家人的安排下，乘搭医疗专机返回香港，后来病情稳定下来，何超仪才公开丈夫患病一事，引起热议。

娱乐圈的艺人夫妻分分合合经常备受议论，但数十年恩爱如一日的也大有人在。至于那些在另一半病倒后仍陪在身边携手走过低谷的夫妻，也时有所闻，成为外界眼中模范中的模范。从何超仪开始，我们来看看还有哪对夫妻档也曾在配偶生病时不离不弃。

老公险遇死劫让何超仪变稳重

何超仪在讲述老公的病情时曾透露，陈子聪肚脐下的大动脉爆裂，全副内脏要取出来清洗，尿道破裂要插尿喉，得造口大小便。且他一度昏迷超过一个月，澳洲医生更判定他一辈子要洗胃及使用尿袋。幸好在美国医生和先进医疗设备的帮助下，一次性给老公完成了17小时的尿管及主动脉的修补手术。最后成功摘掉尿袋，不再依赖轮椅，奇迹般可以自己走路。她宣布丈夫幸运康复时还说，面对过生死，现在他们只要每天在一起散步就已经很快乐。

陈子聪（左）手术后日渐康复，在今年春节时与何超仪一起在贺卡上亮相。（取自艺人Instagram）

有报道指赌王二太太蓝琼缨是出名严厉的妈妈，但何超仪却是这一房最调皮的孩子，直到陈子聪出事，她才真正成长，变得稳重，让家人感到欣慰。何超仪为人妻子的最强动力表现在照顾老公这事上，她每天到医院给他暖脚；不明白的医学名词用笔记本记下，然后致电请教香港熟悉的医生。

在她的精心照料下，陈子聪逃过死劫。连续两年，夫妻俩在医院中度过结婚纪念日，包括20周年那次。卧床的陈子聪特地吩咐医院的护理人员替他买一束爱妻最喜欢的太阳花，作为结婚纪念日礼物，礼轻情意重。何超仪则告诉老公她一定会陪伴丈夫渡过这一关，并且深情表白：“我只爱你一个，我永远都不会放弃的！”

姜大卫停工两年助妻化疗

入行数十载，影剧作品无数的姜大卫，除了好戏之外，他与太太李琳琳的爱情故事也颇为人知。他于1974年事业如日中天的时候选择奉女成婚，两人携手走过半世纪，依然恩爱如昔，羡煞旁人。他最近受访时更公开爱情宣言，感动众人：“我们现在两个人，不可以缺少和没有对方，为什么我不知道，但一定不可以没有对方。”

2011年李琳琳确诊患上大肠癌，癌细胞旷散到淋巴，对姜大卫如晴天霹雳。他最近回忆过去太太患癌期间，“当时只可以担心……幸好医生帮她割了肿瘤，但辛苦的是化疗，她每次化疗完出院，无法吃无法睡又很累，一恢复精神又要去化疗了。”

姜大卫（左）与李琳琳结婚半世纪，依然恩爱如昔。（取自艺人Instagram）

姜大卫见到太太做化疗时身心俱疲，便放下工作将近两年，全程陪伴对方踏上就医之路。他们每天在家楼下散步，这种长久的陪伴应该给了李琳琳更多康复的力量。

汪明荃陪罗家英两度抗癌

汪明荃（左）与罗家英相爱相知逾30年，虽然迟婚，但婚前的相伴已充分展示情意。（取自艺人Instagram）

汪明荃与罗家英相爱相知逾30年，出双入对形影不离，两人上个月才结伴来新加坡同台演出粤剧。20年前，在事业的巅峰期间，罗家英确诊患上肝癌第三期，必须割肝保命。汪明荃就陪她一起抗癌，并承诺他痊愈后结婚。不料，他2014年又发现左肝冒出一个2厘米的肿瘤，医生诊断肝癌复发，汪明荃再度陪他顽抗癌魔，最终获得胜利。两人在2019年结束长达20年的爱情长跑，结为夫妻，但其实他们在婚前早已展示比名分更有意义的情比金坚。

苏芝晴把男友放在事业之前

苏芝晴（左）期盼男友李启言早日痊愈，重新站稳脚跟，正常工作。（取自艺人Instagram）

有时候，不离不弃的人甚至还不具夫妻身份。香港舞者阿Mo（李启言）2022年7月在男团MIRROR的演唱会上发生意外，被坠落的舞台大荧幕砸中，颈椎爆裂。20个月过后的今天，阿Mo依然在医院休养，每天接受新治疗。他的女友So Ching（苏芝晴）为了专心照顾他，半年前毅然退出人气女团COLLAR。她现在当跳舞老师，也自设个人YouTube频道，明确地展示她把男友放在比事业更重要的地位。她在个人频道分析心路历程时，坦言自从男友受重伤后，这段路程走下来，自己急速成长——以前自己凡事心急不用脑，现在放慢了脚步；过去看事情很短视，现在会想长远些。

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