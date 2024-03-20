谈汪小菲欠债 S妈泪诉“希望老天还我们公道”

（台北讯）艺人大S与汪小菲从2021年底离婚至今，台面战火不曾停歇，私下的金钱纠纷就连S妈也被扯入。台湾媒体报道，大S曾在脸书晒出2018年汪小菲向她借款2600万元的借据，该借据实际上的金额不是新台币，而是1600万人民币（约298万新元）和1000万港币（约170万新元），加总共超过468万新元的欠债尚未偿还。

对于汪小菲积欠大S的债务，S妈接受《镜周刊》专访时回应：“欠钱是事实，今生不还来生还。”从大S和汪小菲离婚后，S妈一直居中担任白脸的角色 ，其实有苦难言，她说：“我年纪大了，不懂抖音这些东西，也不知道怎么直播蹭流量，其实心里很憋屈，还好我的心脏还行，不然现在可能已经没有S妈了。”

由于大S工作赚来的金钱向来都交由S妈打理，当年两人结婚，汪小菲想在台湾创业，但资金不流通，母女俩便义不容辞帮助他，“他总是我的女婿，但他好像觉得帮助就是不用还钱了？我不赞同打官司去要钱，但凡人总是有人性的，现在看在孩子的分上，就看他的良心吧！”

此外，S妈当年为了汪小菲担任S Hotel的承租保证人，意思就是如果汪小菲付不出S Hotel的房租，得由S妈负责。据悉S妈在他们离婚后，曾多次向汪小菲提出要卸下保证人身分的要求，对方却迟迟不愿去办理转移手续，一直拖延至今。

至于保证人的转移手续，S妈则说：“就凭他良心吧，我不希望人生一直在打官司，这两年看到全家人因为刻意被扭曲的故事版本而遭受到网暴，那些是造假的版本，真的很心疼孩子。”讲到这，S妈突然情绪激动，崩溃落泪哭道：“希望人要有好的人性，而不只是靠抖音引起话题赚钱，我们一直希望带快乐给大家却成为了笑话，但其他人的讽刺、谎言反而让真正的真相被掩盖，我们还能支撑到现在，是希望老天有天能还我们公道。”