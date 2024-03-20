《逆天奇案2》下月播 陈展鹏再掀收视热潮?

收视又见低迷，祭出“收视福将”陈展鹏，《逆天奇案2》4月1日愚人节登场，势必力挽狂澜？

自去年的《新闻女王》播毕后，香港无线电视（TVB）黄金档的剧集收视再见低迷，最近播放的《本尊就位》、《状王之王》、《再见·枕边人》、《婚后事》四部电视剧的收视更是“惨不忍睹”，只有《本尊就位》的大结局收视率过了20点，其他的都不过20点，确实让人大跌眼镜！

为了拯救收视，TVB终于释出了重磅剧《逆天奇案2》，并接档《再见·枕边人》，4月1日愚人节登场。

《逆天奇案2》是《逆天奇案》的续集，由于《逆天奇案》在2021年播出后，不但在香港创下最高收视冲破30点、勇夺全年收视冠军的佳绩，在中国和各地的播放量和讨论度也相当不俗，更被誉为近年少有的港味纯正剧集。也有香港报道指，该剧七天跨平台的收视，更曾有一集的收视高达30点，因此男主角陈展鹏被冠上“收视福将”的称号。

剧集收视好，反应佳，制作组当然打铁趁热，找来原班人马陈展鹏、林夏薇、黄智贤、刘佩玥、张颖康、蒋祖曼等回归开拍续集，而这次则是和中国网络平台优酷合作，资金更为庞大，制作组在拍摄方面能有更充足的资金去实现更大的拍摄可能，例如场面、爆破等，提升整个制作的水准。

既然是续集，故事方面将承接上辑，延续残杀飞虎队的幕后黑手魏子乐（张颖康饰）被判无期徒刑，但因他吸毒过量导致脑部受损，必须在精神病院度过余生展开......

值得一提的是，《逆天奇案2》除了原班人马之外，也找来多位演员在剧中客串，如炎明熹、黄韵材、姜大伟、罗孝勇、尹光、郑俊弘、菊梓乔、林景程，郭柏妍、黄庭锋、罗毓仪等，以增加剧集的吸引力和张力。

息影26年 梁小冰复出客串

《逆天奇案2》在角色方面的搭配有了更动，根据首轮释出的海报，这次加入了方力申，且是男二，而上辑的男二黄智贤降至男三，和剧中饰演情侣的蒋祖曼终于“平起平坐”；原本的女二冯盈盈，由于网民之前表示不要再看到她，再加上她向来有欠观众缘，以及剧中的角色不讨喜，这次被降级，成为了女三。

值得注意的是，昔日TVB花旦梁小冰也复出客串，这是她息影26年后首次参与剧集的拍摄，剧中与也是艺人的丈夫陈嘉辉再合作演夫妻。

《逆天奇案2》逢星期一至五，晚上8时30分于翡翠台（星和娱乐838频道，新电信电视511频道）播出，也可在星和Hub戏剧首选（860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。