入围红星三奖项 金在勋：很意外

《红星大奖2024》入围三奖项，包括最佳主题曲、10大最受欢迎男艺人以及最强CP（组合），在台湾发展的韩国欧巴金在勋表示“很意外！”

金在勋开心表示：“完全没有想到我会入围，且入围了三个奖项！我是一个在台湾深耕戏剧的韩籍演员，第一次在新加坡拍戏，就可以有这么好的成绩，真的很意外也非常开心。希望由这次机会让更多新加坡粉丝认识我，当然也希望可以获奖。非常感谢哇哇制作团队和黄芬菲导演给了我这个机会。”

最有信心赢“最强CP”

提到胜算，金在勋称看到了这么多优秀的表演者入围，不敢说自己有多少胜算，能入围已经是最大的荣幸，“最有信心赢得的应该是最强CP（组合）奖吧，因为跟前辈瑞恩搭档，感觉可以借由她的高知名度及强大粉丝能量，获得更多观众的青睐。”

觉得自己在新加坡的人气如何？“其实我没想过这个问题，只是很开心有喜欢看我作品的新加坡粉丝，毕竟我人在台湾，不能随时看到新加坡的影视消息，但偶尔在社媒上有看到剧迷们的支持和鼓励，很感动！希望未来可以有更多机会参演新加坡的作品。”

若进10大 会开直播献唱

至于如何拉票，以夺下10大最受欢迎男艺人奖项，金在勋称因为人不在新加坡，所以只能在社媒上分享给亲朋好友以及粉丝们，请他们帮自己拉票。如果成功拿下10大，金在勋将会在社媒开直播跟大家分享这个喜悦，也会唱歌送给支持他的粉丝朋友们听。

金在勋也说，如果档期允许，希望可以亲自出席将在下个月21日举行的《红星大奖》颁奖典礼。

盼与李铭顺李铭忠合作

问金在勋有没有打算前来新加坡发展？

他说：“无论有没有这一次《红星》的提名与入围，我一直都很期待有更多机会可以在新加坡有新作品与大家见面，因为上一次在新加坡拍戏的经验很舒服、很开心也很好玩。”

“也希望有机会和李铭顺、李铭忠这两位前辈合作。两位前辈也有在台湾发展，我在台湾待了很多年，看了不少两位的作品。与铭忠哥也有在《台北女子图鉴》合作过，虽然我的戏份不多，但在现场看到铭忠哥的表演，学习到很多。近期也看了韩剧《杀人者的难堪》，非常喜欢崔宇植饰演的角色怡荡，希望有机会诠释这个类型的角色。”

徐彬、陈丽贞、蔡琦慧出局 网民抱不平

对于这次的10大最受欢迎男女艺人入围名单，网上争议持续不断，纷纷替艺人打抱不平。有网民点出赛制太过模糊，有些默默耕耘，且大家都认识的艺人如陈丽贞、徐彬、蔡琦慧等因赛制关系无法入围，但一些只参演一部剧，本地观众也陌生的艺人却能入围，让大家难以理解。

其他网民也赞同表示大部分入围的男女艺人的名字都没见过，甚至有网民称感觉是为了凑人数就把一大堆DJ加进来。网民也认为这样凑在一起似乎有点不尊重演员，应该把演员和DJ分开来竞争“最受欢迎”奖项。

网民也纷纷鼓励落选的陈丽贞、蔡琦慧、徐彬等，“虽然不能参加，但你们的才华我们都看在眼里。”、“拿不拿也没关系，反正实力派的人，我们有目共睹！”

另外，也有网民呼吁：“既然是人气就不要太多规矩，大家敢敢公平竞争人气，只要有参与主持或演任何一部戏，就能入围。”