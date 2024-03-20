大S列3点怒斥汪小菲婚内出轨、喝多动手

（台北讯）台湾女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲2021年底离婚至今，双方正在互打官司中。台媒报道大S前年和具俊晔再婚后，就再没有付离婚协议上约定的房贷、大S精神抚慰金等，而大S先前曾秀出借给汪小菲2600万元的借据，是1600万人民币和1000万港币，高达468万新元的欠债尚未偿还。而汪小菲19日出庭时爆婚后10年花费破3亿台币（约1260万新元），指控大S离婚前刷他卡买礼品寄韩国，针对种种指控和相关风波，大S于20日发声明反击。

据“壹苹新闻网”报道，大S因不满汪小菲在法庭上刻意抹黑，她20日发表声明表示：“婚内出轨的是你不是我。离婚后我确实为了泄愤刷了你几次卡，但这是你自己签字允许的，重点是我并没有刷你的卡买任何东西给我先生。”

大S解释，她当时愤怒是因为三点。第一点是张兰造谣黑人（陈建州）因跟汪小菲政治理念不同而殴打汪小菲。但大S称，事实是汪小菲喝多动手推倒她妹妹，“我大着肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特精装版砸向我，黑人出手固定你停止伤害我，他并没有殴打你。”

第二点是大S收到大量汪小菲婚内跟不同女性不堪入目的照片，深受打击，“才知为何你总急着两地飞……”

第三点是张兰劝大S不要离婚，大S将汪小菲早已出轨的事告诉张兰，对方却向她保证绝无此事。没想到，隔天张兰和张颖颖的合照出现在各大媒体，被打脸后张兰矢口否认早已认识张颖颖并不断羞辱她，“事后你自己公开早已和她交往，她是你的恩人。”

大S感慨地说：“十年婚姻二死一重伤，刷卡泄愤这事，现在想来也可笑，因为我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的却是我自己辛苦赚来的钱。离婚后你们造谣带风向让我被网暴至今，我要感谢你，制造这么艰难的关卡让我闯⋯⋯《不抱怨、没借口、优雅从容的，上！》 今后，我不再回应关于你们所制造的种种抹黑，全权交给法律和司法。从这一秒起，你是镜花水月，而我，只走花路。”