OTT改变观影习惯 新加坡人最爱看什么？

Disney+靠这三类节目吸引新加坡观众：大众娱乐、亚洲娱乐和好莱坞电影。

Disney+是华特迪士尼集团（The Walt Disney Company）旗下的串流平台（OTT），公司的整合营销主管冯菁薏接受《联合早报》访问时解释，新加坡观众喜欢看的大众娱乐节目包括可“一次看完”（binge watch）的长篇电视剧，如美国医疗剧《实习医生格蕾》（Grey’s Anatomy），以及短篇剧，如情境喜剧《摩登家庭》（Modern Family）。

Ellen Pompeo（左）和Patrick Dempsey（右）主演的“Grey’s Anatomy”是新加坡观众喜欢在Disney+看的长篇大众娱乐节目。（档案照）

人气韩星主演的韩剧则依然是最吸引本地观众眼球的亚洲娱乐。冯菁薏举例说，2023年的原创韩剧“Moving”（异能）是Disney+全球最高收视率的原创韩剧，今年的“A Shop For Killers”（杀人者的购物中心）表现也不俗。而除了戏剧，平台也不断更新节目种类，韩娱还有原创综艺节目，比如将播出第三季的《韩星地带：求生大作战》（THE ZONE: Survival Mission）；日娱则将推出动画节目。

预计2024年底上线的第三季《韩星地带：求生大作战》，除了原班人马刘在锡（左起顺时针）和俞利，也迎来两名新成员综合格斗家金东炫和《单身即地狱》的Dex。（Disney+提供）

双管齐下丰富内容

据冯菁薏观察，新加坡人注重便利，也喜欢多样化内容。此外，自冠病疫情期间出现居家隔离的阻断措施后，在弹指间随时随选视频点播（on demand）已成为人们观赏节目的主要方式。人们的观影习惯有所改变，因此串流服务平台在本地绝对还有成长空间。她说，平台采取双管齐下的战略满足用户的需求，除了通过经典好剧丰富节目内容，“也将继续制作响应用户需求的原创节目，比如即将开播的第三季美国情境喜剧《小学风云》（Abbott Elementary）”。

她希望Disney+能成为一站式娱乐平台，目前通过截至3月24日在怡丰城（VivoCity）举行的“Disney+ Home: A Story for Everyone”体验式展览空间，推广平台上的多元化节目。她举例，“Disney+的强项是好莱坞大片和系列电影，如漫威（Marvel）和星球大战（Star Wars）系列，但平台上的节目不只这些”，假如喜欢超级英雄电影，平台系统将交叉推荐类似题材的韩剧《异能》。

为期一星期的“Disney+ Home: A Story for Everyone”实体体验式展览空间在怡丰城举行至3月24日。（Disney+提供）

不排除原创新加坡节目

原创日韩节目是Disney+持续重点发展的亚洲娱乐，不过冯菁薏不排斥平台未来或制作原创新加坡节目。

她说：“我不会斩钉截铁地排除这个可能性，毕竟我们一直致力于满足用户需求，提供他们想看的节目。但这不在我的管辖范围，我只能说，不是没有可能性，但我们近期的计划重点还是在日韩节目。”