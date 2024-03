新片出炉：艺术、料理、性爱都是爱啊！

坂本龙一:Opus

Ryuichi Sakamoto | Opus(G)

艺术指数★★★★

简介:Opus的意思是音乐作品,已故日本传奇音乐家坂本龙一在他认为是全日本音效最好的NHK电视广播中心第509录音室,演奏横跨自己音乐事业的20首创作,其中包括他首次以独奏方式弹奏的1992年创作“The Wuthering Heights”和2011年创作的“Ichimei - small happiness”。他也为1978年的“Tong Poo”重新编曲,并以更慢的节奏演奏。

《坂本龙一:Opus》由坂本龙一的儿子Neo Sora执导,拍摄细节都是精心设计。(The Projector提供)

短评:拉丁名语“Ars longa, vita brevis”,意思是“生命短暂,艺术长存”,用来形容坂本龙一和这部钢琴演奏电影,恰好。此片是坂本龙一在2022年9月8日至15日录制的生前最后一场演奏会。彼时的他饱受病魔折腾,自认无力表演,却为了能把自己的音乐送给世界而亲自策划此片内容,并找来儿子Neo Sora执导。他在2023年3月28日不敌癌症辞世,终年71岁。

这场演奏会以三台4K摄像机拍摄,灯光、角度、运镜和特写镜头等各种拍摄细节都是精心设计,营造从早到晚的时间推移,也让人意会这名大师的音乐人生。103分钟的演奏悠扬悦耳,近距离看大师弹奏,最打动我的是他极为细小的呼吸声。这不是一部爆米花电影,也请不要带爆米花入场。(文 | 陈秋雁)

火上锅

The Taste of Things(NC16)

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★★★



故事:1885年的法国田园,知名美食家多丹(Benoît Magimel,贝诺麦吉梅饰饰)与厨艺精湛的欧仁妮(Juliette Binoche,茱丽叶毕诺许饰)相知相惜20年。向往自由的欧仁妮没有结婚的打算,多丹盼通过美食打动她。

聚焦法国料理的《火上锅》讲述男女主角对于烹饪的热爱,以及彼此相知相伴的感情。(邵氏机构提供)

短评:改编自已故居法瑞士作家Marcel Rouff的小说“The Life and Passion of Dodin-Bouffant: Gourmet”,原著描绘主人翁多丹丧妻后的生活,电影则似前传,由兼任编剧的康城影展得奖导演Tran Anh Hung(陈英雄)想象多丹与欧仁妮婚前的相处。电影描绘男女主角的两段爱情,其一是志趣相投的他们对料理的爱,另一段则是彼此的相知相伴。倘若人生如此,夫复何求。

全片对白不多,对照了这对灵魂伴侣的惺惺相惜,比如首30分钟左右都是下厨场面,几乎没有对白,却透过两人合拍的节奏和娴熟的动作,阐明他们不言而喻的默契。灯光、音效和场面调度非常突出,成就这部色香味俱全又充满诗意的电影。136分钟通过料理表达人的激情,假如对料理无感,或许会觉得节奏缓慢。法语对白,附英文字幕。(文 | 陈秋雁)

性伴侣:初恋

S-Friends(R21)

娱乐性★★☆/ 艺术性★

故事:36岁的单亲妈妈翔子(Aika Yukihara,行平爱佳饰)在高中同学聚会上与初恋(Sho Aoyagi,青柳翔饰)重逢,电光火石的眼神交汇将两人拉近,翔子盼发展感情,未料对方提议当性伴侣。

《性伴侣:初恋》主角是日本演员行平爱佳(右)和青柳翔。(邵氏机构提供)

短评:看片前须要放下成见,若从道德高地评断人物行为,那应该会理智线断裂。

这部R21片由摘过日本横滨电影节最佳导演奖的城定秀夫(Hideo Jojo)所导,想吸引的对象是女性观众。主人翁是30多岁的单亲妈妈,上班时勤勤恳恳,下班后照顾爱女。若没跟初恋重逢,她应该会日复一日。故事刻画她对自身欲望的觉醒,其中蕴含对初恋的真情;男主角只要性,不要爱,因为他有情伤,很重的伤。我不想合理化他们的行为,但随着剧情发展,我却能明白他们的选择。

故事线较单一,不单一的是性爱场面。若决定看片,切记不要跟不熟或关系尴尬的人结伴同行,肯定后悔。电影分上下集,下集《性伴侣:决意》下周上映。日语对白,附中英字幕。(文 | 蔡欣盈)

本周上映的另外两部电影是:美国新锐导演Weston Razooli(韦斯顿·拉祖利)的《三宝奇谋闯天关》(Riddle of Fire)和日本动画片《鬼灭之刃:绊之奇迹,迈向柱训练》(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training)。