新片出炉：艺术、料理、性爱都是爱啊！

坂本龙一：Opus

Ryuichi Sakamoto | Opus（G）

艺术指数★★★★

简介：Opus的意思是音乐作品，已故日本传奇音乐家坂本龙一在他认为是全日本音效最好的NHK电视广播中心第509录音室，演奏横跨自己音乐事业的20首创作，其中包括他首次以独奏方式弹奏的1992年创作“The Wuthering Heights”和2011年创作的“Ichimei - small happiness”。他也为1978年的“Tong Poo”重新编曲，并以更慢的节奏演奏。

《坂本龙一：Opus》由坂本龙一的儿子Neo Sora执导，拍摄细节都是精心设计。（The Projector提供）

短评：拉丁名语“Ars longa, vita brevis”，意思是“生命短暂，艺术长存”，用来形容坂本龙一和这部钢琴演奏电影，恰好。此片是坂本龙一在2022年9月8日至15日录制的生前最后一场演奏会。彼时的他饱受病魔折腾，自认无力表演，却为了能把自己的音乐送给世界而亲自策划此片内容，并找来儿子Neo Sora执导。他在2023年3月28日不敌癌症辞世，终年71岁。

这场演奏会以三台4K摄像机拍摄，灯光、角度、运镜和特写镜头等各种拍摄细节都是精心设计，营造从早到晚的时间推移，也让人意会这名大师的音乐人生。103分钟的演奏悠扬悦耳，近距离看大师弹奏，最打动我的是他极为细小的呼吸声。这不是一部爆米花电影，也请不要带爆米花入场。（文 | 陈秋雁）

火上锅

The Taste of Things（NC16）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★★★



故事：1885年的法国田园，知名美食家多丹（Benoît Magimel，贝诺麦吉梅饰饰）与厨艺精湛的欧仁妮（Juliette Binoche，茱丽叶毕诺许饰）相知相惜20年。向往自由的欧仁妮没有结婚的打算，多丹盼通过美食打动她。

聚焦法国料理的《火上锅》讲述男女主角对于烹饪的热爱，以及彼此相知相伴的感情。（邵氏机构提供）

短评：改编自已故居法瑞士作家Marcel Rouff的小说“The Life and Passion of Dodin-Bouffant: Gourmet”，原著描绘主人翁多丹丧妻后的生活，电影则似前传，由兼任编剧的康城影展得奖导演Tran Anh Hung（陈英雄）想象多丹与欧仁妮婚前的相处。电影描绘男女主角的两段爱情，其一是志趣相投的他们对料理的爱，另一段则是彼此的相知相伴。倘若人生如此，夫复何求。

全片对白不多，对照了这对灵魂伴侣的惺惺相惜，比如首30分钟左右都是下厨场面，几乎没有对白，却透过两人合拍的节奏和娴熟的动作，阐明他们不言而喻的默契。灯光、音效和场面调度非常突出，成就这部色香味俱全又充满诗意的电影。136分钟通过料理表达人的激情，假如对料理无感，或许会觉得节奏缓慢。法语对白，附英文字幕。（文 | 陈秋雁）

性伴侣：初恋

S-Friends（R21）

娱乐性★★☆/ 艺术性★

故事：36岁的单亲妈妈翔子（Aika Yukihara，行平爱佳饰）在高中同学聚会上与初恋（Sho Aoyagi，青柳翔饰）重逢，电光火石的眼神交汇将两人拉近，翔子盼发展感情，未料对方提议当性伴侣。

《性伴侣：初恋》主角是日本演员行平爱佳（右）和青柳翔。（邵氏机构提供）

短评：看片前须要放下成见，若从道德高地评断人物行为，那应该会理智线断裂。

这部R21片由摘过日本横滨电影节最佳导演奖的城定秀夫（Hideo Jojo）所导，想吸引的对象是女性观众。主人翁是30多岁的单亲妈妈，上班时勤勤恳恳，下班后照顾爱女。若没跟初恋重逢，她应该会日复一日。故事刻画她对自身欲望的觉醒，其中蕴含对初恋的真情；男主角只要性，不要爱，因为他有情伤，很重的伤。我不想合理化他们的行为，但随着剧情发展，我却能明白他们的选择。

故事线较单一，不单一的是性爱场面。若决定看片，切记不要跟不熟或关系尴尬的人结伴同行，肯定后悔。电影分上下集，下集《性伴侣：决意》下周上映。日语对白，附中英字幕。（文 | 蔡欣盈）

本周上映的另外两部电影是：美国新锐导演Weston Razooli（韦斯顿·拉祖利）的《三宝奇谋闯天关》（Riddle of Fire）和日本动画片《鬼灭之刃：绊之奇迹，迈向柱训练》（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training）。