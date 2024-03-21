人生需要一记重拳 狠狠为难自己

热辣滚烫

YOLO (PG 13)

娱乐性★★★★／艺术性★

贾玲（右）在《热辣滚烫》最后一场拳击赛的戏，和真正的职业拳击手擂台比拼以求真实感。（Sony Pictures Singapore提供）

故事

杜乐莹（贾玲饰）大学毕业后仅工作短暂的一段时间，便蜗居家里10年，体型变得肥胖臃肿，整天无所事事，拒绝与外界接触，甚至和家人的关系也变得紧张。她和妹妹乐丹（张小斐饰）激烈冲突后离家出走，在烧烤店打工勉强维生。爱情、亲情、人生均跌入谷底的乐莹，阴差阳错结识不得志的拳击教练昊坤（雷佳音饰），她支持他的梦想，但彼此都得面对残酷的现实。人生黑暗时刻，乐莹如何奋力一击，逆流而上？

影评

《热辣滚烫》改编自日本导演武正晴2014年的作品《百元之恋》（日语：百円の恋），原版电影由日本影后安藤樱主演。尽管贾玲受访时强调《百》是文艺片，自己把要表达的内核都改了，但看过《热》之后，感觉不少画面蛮“复刻”原版。如果真要说出不同，就是《百》贴近生活也更平实，而《热》相对强调热血与励志。

写女拳击手故事的电影不多，之前印象比较深刻的是Hilary Swank（希拉莉史旺）和Clint Eastwood（克林伊士伍）的《拳力以赴》（Million Dollar Baby）。但《百》《热》没有《拳》的悲剧性，重点更不是在女拳击手和拳击赛输赢，而是人生的逆转与重生。

日版《百》的女主人公“一子”（《热》的杜乐莹）开始时选择摆烂躺平浑噩度日，彻底的自我否定。这世界运行从来就不讲逻辑，不会因为你很可怜，命运就放过你；也不会因为你已经很努力，它就对你特别眷顾。

想改变又想安逸懒烂

一子和杜乐莹都出身平庸，相貌普通，学历还好，能力平平，EQ不高，又想偷懒，减肥失败，自制无力，沉默寡言，了无生气，没有特出但也没有特烂。“努力”只是脑袋在催眠，“改变”只能维持三分钟。如何努力都成徒劳，再多思索也是惘然。在周而复始看不到希望的渺茫循环中，除了绝望还是绝望。

这样的人生并不独特，她们与其努力地寻求出口，还不如安逸的维持现状，麻痹自己，然后跟自己说，就这样懒懒烂烂，瘫成一堵连烂泥都沾不上的墙，又有何不可，就烂到彻底吧。

她们认定了自己廉价而卑微的人生注定失败，任凭意志消磨灵魂腐烂，直至最后麻木无感。虽然知道并非自己想要的生活，但想到改变，又惯性龟缩，那么想活好，又那么懦弱。

我们都活在等待被认可和凡事以成果／成绩定价值的世代，罐头鸡汤的激励话语经常听到，处处俗卖，但人不是这样的，人生也不会顺应这样的轨迹进行，并非每个人竭力奋战后都能重生。

贾玲毅力值得佩服

如果《百》让人苦笑莞尔哭不出来，那贾玲执导和主演的《热》则为这样的绝望添加了多一些正能量和激励。虽然导演声声强调重点不是减肥，但其实片尾彩蛋画面等，多少也看出拍这部戏想制造的话题与关注点。增胖减肥前后，外形巨大反差和变化，大家是有目共睹的，也肯定对票房有催化作用。

决定在“娱乐性”那行追加半颗星，贾玲耗时耗力一年，增肥减重损心智劳筋骨，采取极端“方法演技”（method acting）的毅力与投入，确实是值得佩服。

《热》中，杜乐莹被问到为何要打拳的时候，她只是捏紧一下拳头说，就想赢一次。虽然，那场拳击赛她并没有赢，还输得很惨，但其实她已经赢了自己。改变现状，无论成败，都是一种进取。她赢得家人和心爱的人的尊重，再也不需要他人的validation（认可）。

人生或许有时候就是需要那么一记重拳，狠狠地为难自己，感受和记录破茧的痛楚，仿佛这样才能证明正在活着。有痛表示还在乎，还在乎就还有希望。因为还想赢，所以还能活下去。

所以最后，男人问杜乐莹为何打拳？她幽幽说“就，想赢一次。”后来男人又问，“要不要约会？”她没拒绝也没答应，只是低着头轻轻的说：“看心情吧。”然后带着猪头一样的鼻青脸肿跟一身伤，轻松快步地跑开。

华语对白，附中英文字幕。