两伤星：杨洋拄拐杖入院 独居“老顽童”酒店跌倒无法起身

（综合讯）3月20日（星期三）同时传出中国大陆和香港两名艺人受伤的消息，引起关注。

中国大陆网20日突然传出一组照片，指杨洋突发病倒入院接受治疗，照片中可见他在知名经纪人贾士凯陪同下，拄着拐杖到医院就诊，疑似是动了手术。

杨洋（左一）和经纪人、医生的同框照在网上流传。（互联网）

爆料者称，照片也曝露，杨洋的医生非常负责，对于杨洋的病情很重视，站在车门口严肃叮嘱对方要按时服药，注意休息，避免过度劳累。

据了解，杨洋近期因为工作繁忙，身体出现了不适，疑似是因为旧伤复发，需要及时治疗。爆料者指，经过医生诊断，他需要接受一段时间的治疗和休养。其他照片中，杨洋走路时靠拐杖走在医院走廊上。消息称，他的经纪人负责协调医院的各种事宜，还时刻陪伴在他身边，给予他精神上的支持和鼓励。

32岁的杨洋属于顶流男星，他病倒入院的消息传开后，粉丝们纷纷在社媒上表达关心和祝福。

秦煌拒绝送医 联络不上孩子

另一方面，76岁的香港甘草演员秦煌也传出跌倒受伤，不能起身的消息。他年前因为跌倒，出入都须靠轮椅，20日突然传出他日前在独居的酒店房跌倒，不能自己站起来，于是向好友求救，最后由酒店通知救护送到医院留医。秦煌因为在80年代的TVB剧集《射雕英雄传》里演活金庸笔下人物“老顽童”周伯通，从此多了“老顽童”称号。

秦煌（左）在医院跌倒，向邻居林伟求助。（取自艺人脸书）

秦煌从多年前起长居深圳，与四名子女的关系十分疏离，目前由年龄相差30年的“情人知己”照顾。消息指他近期住在香港青衣一间酒店，和圈内资深男星林伟是邻居，没想到后者也成了他的“救命恩人”。

林伟告诉港媒，他前天收到秦煌的求助电话，说自己跌坐在地上站不起来，但因为林伟当时不在香港，未能即时救援，便打电话到酒店，请他们代劳。酒店职员立即到房间帮忙，发现他坐在地上，双脚很肿。不久，林伟再次收到秦煌的电话求助，所以他再次通知酒店职员，后者建议送他到医院检查，但遭到秦煌拒绝。

林伟说，他在回港途中收到电视监制关永忠的电话，说秦煌又再跌在地上，并已经送到医院留医。据了解，秦煌一向固执，坚持不找子女帮助，但医院认为必须与家属商讨他的医疗，他才交出女儿的电话号码由林伟代为联络。林伟说自己曾数次打电话过去，但每次都是留言，希望秦煌的家人看到报道后去探望一下秦煌。