韩团老板公开“猥亵老板娘”视频 偶像：是我被胁迫

（首尔讯）韩国娱乐圈日前爆出丑闻，韩国偶像男团OMEGA X成员李辉粲（Lee Hwichan）被老板告了，理由是“给老板戴了绿帽”。

该男团所属公司的老板在首尔召开新闻发布会，公开该男团成员“强制猥亵”的视频并宣布起诉对方。

在记者会现场，公司的黄老板直接在大屏幕上公布公司办公室里的监控所录制的一段私密录像，内容令人瞠目结舌。画面里，在办公位置上，一个男人靠近坐在椅子上的女人，两人对话一阵之后，背对着镜头的男人便开始对着女人动手动脚。男子甚至拉起女人的衣服，并坐在女孩子身上，且触碰对方身体部位。

OMEGA X曾指控公司打压

韩团公司老板（左）亲自公开妻子被旗下偶像猥亵的视频，震惊娱乐圈。（互联网）

录像内容尺度非常大，并且全程没有打码。更令人咋舌的，画面里是黄老板的妻子姜成熙。

黄老板说，妻子作为公司前代表，是过去安慰因为入伍问题而苦恼的李辉粲，结果被对方强行试图进行身体接触，姜成熙不想让那个年轻小伙子有案底，所以一直犹豫是否要提起诉讼。

但据了解，她觉得李辉粲作为加害者，后来开始谎话连篇，已经超过了自己夫妻忍耐的限度，于是决定鼓起勇气公开录像。黄老板说，妻子在被污蔑后，多次试图轻生，看着挣扎寻死的妻子，他决定站在妻子这边，把一切在法院公开。

韩媒翻出纪录，早在2022年的时候，OMEGA X曾在首尔召开记者会，控诉自己被公司打压，不光一周七天都没得休息，还要陪高层喝酒，忍受高层的骚扰等等。这里的高层，就包括了姜成熙。据说OMEGA X后来就以“遭到老板娘的辱骂和骚扰”为由，跟公司解约了。

李辉粲方还原当晚被胁迫经过

李辉粲卷入猥亵老板娘的丑闻。（互联网）

但这次黄老板却说，夫妻俩本来为了保留公司组合，没想到被组合成员们反咬一口，说是被姜成熙骚扰。

录像公布后，引来众多网民评论。不少人觉得画面里的老板娘并不像是被强制骚扰的，更像是自愿，因为在整个过程中，她都没有任何反抗的动作。甚至有网民认为，可能是黄老板觉得自己被老婆和男团成员戴了绿帽，一气之下就把录像公布出来，让两个人难堪。

事件震动了整个韩娱。李辉粲方也回应了，指当天的酒会是为了安慰因销量不好生气的姜成熙而被迫举行的，成员们凌晨被叫醒后被灌酒，姜成熙后来表示有要话要说，留住了要和成员一起回家的李辉粲。李方的说法是，李辉粲醉酒睡着以后，姜成熙不断叫他起来，以胁迫的态度要求进行“爱情行为”和肢体接触等。李辉粲因为长期被胁迫而感到压迫感和恐惧，对与父母年龄相似的公司代表对自己进行过度的肢体接触产生了自责感。

李辉粲方又说，李辉粲逃到了公司大楼一楼。过程中在楼梯上摔倒受伤了，无法站起来，姜成熙走过来，踩着地板上不能动的李辉粲的头，在他面前跳舞。李辉粲在恐惧中竭尽全力逃到大楼一楼的厕所里躲起来，但姜成熙一路追着喊叫。据说后来组合的前经纪人和其他成员担心李辉粲，在凌晨6时前回到了公司，看到了在公司一楼大厅镜子前自拍的姜成熙，和把自己锁在厕所藏起来的李辉粲。