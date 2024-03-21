泰勒丝碧昂丝将破天荒合作？

（综合讯）传两大流行音乐天后泰勒丝（Taylor Swift）和碧昂丝（Beyonce）将破天荒合作。

泰勒丝和碧昂丝是当今美国两大流行天后，近年来两人无论在巡演票房、影响力等都经常被粉丝与媒体比较。

海外媒体近日报道，碧昂丝有意进军“乡谣音乐界”，而碧昂丝也于星期二（19日）在社交媒体公开了首张乡谣大碟《Country Carter》的封面，封面中她以“西部牛女”打扮，拿着美国国旗策骑。

碧昂丝进军乡谣引揣测

碧昂丝在贴文中预告新专辑会有不少惊喜，将与几名她深深尊敬的杰出歌手合作，消息传出后即引来大批粉丝猜测，她将与玩“乡谣音乐”出身的泰勒丝首次合作。

不过，对于粉丝留言敲碗希望两大天后合作，碧昂丝没有回复，依然留下悬念，让粉丝们猜测。

其实，这并不是两人首度传出合作新歌，2015年也曾传出两人将合作推出新歌，当时《Hollywood Life》报道，泰勒丝正展开一连串的跨界联手计划，未来将进一步和碧昂丝一起创作，让她十分兴奋，消息来源指出，泰勒丝说：“这件事绝对在她的愿望清单上。”

尽管泰勒丝和碧昂丝确实曾洽谈合作，但那时候泰勒丝刚好计划展开巡回演出，时间也不多，而碧昂丝也忙于个人专辑，最终两天后未有合作。

这次，又传出两大天后合作的消息，是否属实？就得等待碧昂丝下周推出专辑方知晓。

辟谣“后不见后” 泰勒丝：我们感情很好

贵为美国流行音乐两大天后，泰勒丝和碧昂丝经常被粉丝和媒体拿来做比较，无论是巡演、主演电影的票房、专辑销量等等，让人以为两人是“后不见后”。

针对这些，泰勒丝去年接受外媒访问时，强调自己和碧昂丝的感情相当好，希望媒体和粉丝停止对她们做出毫无意义的比较，她无奈地说：“媒体觉得两名成功的女性对抗会带来话题，就算我们拒绝讨论，他们仍会乐此不疲。”

泰勒丝亦表示自己一直视碧昂丝为音乐上的指路明灯，她说每当和碧昂丝说话，总能感觉到她的热情、开放又有趣：“碧昂丝是音乐产业的开拓者，总是用创新方式思考。她教会每一位艺术家如何翻转价值观、挑战老古板的商业惯例。”

实际上，在碧昂丝的巡回演唱会电影首映，泰勒丝也到场支持，声援这名亦师亦友的好姐妹。

泰勒丝巡唱电影破纪录

泰勒丝自3月在新加坡开了六场演唱会后，就飞回美国休假，近日有传她与美式足球明星男友Travis Kelce于巴哈马小岛度假。而她的巡唱电影《Taylor Swift:The Eras Tour (Taylor’s Version)》上星期四（14日）于Disney+上架，凭着她的吸引力，推出首三日即破纪录，点看次数高达460万次，收看时数高达1620万小时，成为Disney+史上最受欢迎的同类型演唱会电影。