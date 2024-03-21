称还不起钱吃外卖挨批“哭穷”李亚鹏悬赏反击

（北京讯）李亚鹏似乎近年来时运不佳，所做的事业大多数都没能成功，还摊上官司欠下近750万新元，至今都没能还清，还因此被限制高消费，出行都不能坐飞机。

月初，他在社媒开直播，罕见情绪崩溃，提到自己还了十多年债务，身心饱受煎熬，而且最近精神压力巨大，已经连续吃了一周外卖，生活质量大打折扣。

开直播被刷礼物成网络乞讨？

他边说边不停地抚摸头发，面对镜头无所适从，最终托腮放空自己，呆呆地看着屏幕上的字幕，不知道在思考些什么。

无独有偶，恰好前知名主持人李湘的前夫李厚霖在看直播，这时给他刷了大火箭，官方抽成后相信李亚鹏最起码也能获得185新元，这个礼物对他来得正是时候。或许是李厚霖刷的礼物起到了作用，随后有不少在线网民给他刷礼物，看到这一幕，李亚鹏双手合十地表示感谢，脸上写满了笑容。

不过李厚霖刷过火箭后，评论区风向立马调转，围绕李亚鹏的所作所为展开了热烈讨论，有人笑着调侃“时代真的变了，现在在网络上都可以乞讨了”，暗讽李亚鹏的行为并不妥当。

这一幕或许也让许多人感到唏嘘，李亚鹏原本风光无限，如今却沦落到这步田地，靠吃外卖来营销自己的境遇不佳。有人问，对于普通人而言，外卖远比在家自己做菜要贵得多，真心想要省钱的大多都是自己在家做饭吃。

悬赏“哭穷直播视频”

李亚鹏2013年与王菲离婚后，近年与小19岁世界小姐女友海哈金喜结婚生女。他2015年与投资公司发生纠纷，对方要求李亚鹏还清近750万新元的债务，法院终审判决出炉，他必须归还本金和利息。日前他拍摄视频，透露终于还款给债权人，谁知手上的杯子却引发关注。

李亚鹏在视频中配音，说还债路还很漫长，并以“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”自我勉励，“这不正是我小时候挂在床头的名言警句吗？到今天还能够践行着小时候的愿景，这不是一件很美好的事情吗？阳光明媚，加油吧！”

留言区有网民指出他用的杯子是品牌“乾唐轩”，有中国娱乐博主以为乾唐轩是古董，评价：“李亚鹏虽然欠帐很多，但是生活品质依然很好，住着好房子，连喝水的杯子都是价值不菲的收藏品。”但也有网民指出，乾唐轩虽然小贵，但并非收藏品，根据品牌官网，李亚鹏同款杯要价84新元，他用的杯子也并非品牌商品中最贵的。

至于前阵子被指哭穷一事，他反击了：“我们现在就来一个全网悬赏，但凡有能提供10秒钟我直播哭穷视频的朋友，我们重赏！当然了，靠一张图片加几行文字的内容不算哦！”他提的重赏物就是五斤春茶。