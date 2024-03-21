娱乐吃瓜：认爱却被翻旧账 “零资源咖”柳俊烈如何从圈粉到脱粉

37岁韩星柳俊烈（Ryu Jun-yeol）与29岁韩韶禧（Han So-hee）3月15日在夏威夷约会传出恋情后，隔天认爱。明星恋爱向来是叫吃瓜群众拍手祝福的喜事，这一对相爱却因感情牵扯柳俊烈的前任惠利（Lee Hye-ri）而惹众怒，三人均陷舆论旋涡。

两名人气女星已针对这场意想不到的感情风暴表态，唯独柳俊烈一直保持沉默而遭千夫所指。网民不只涌入他的Instagram（IG）账号臭骂他，也翻出他过往涉及的争议事件全面开火。形象正面的柳俊烈，究竟如何一点一点竖立暖男形象圈粉，又怎么渐渐被渣男阴影笼罩，让粉丝转身离开？

网民涌入柳俊烈IG开骂。（柳俊烈IG载图）

↗↗零资源咖大器晚成



2015年，29岁的柳俊烈凭借独立电影《社交恐惧症》（Socialphobia）而在韩国的电影节获颁新人奖。但他当年没有经纪公司规划事业，也没有典型花美男外形，所以始终默默无闻。直到同年出演《请回答1988》剧中痴情守护女主角“德善”（惠利饰）的“正焕”角色才初露峥嵘，之后签约C-JeS经纪公司开启演员星途，主攻电影。

柳俊烈在2016年获得百想艺术大赏电视类最佳新人（左图），2023年获封影帝（右图）。（互联网、柳俊烈IG）

柳俊烈虽然起步晚，但演技屡获好评，多次获韩国权威的百想艺术大赏奖项肯定，包括2016年凭《请回答1988》夺电视类最佳新人，2017年凭电影《王者》（The King）拿下电影类最佳新人，以及2023年凭《昼盲神探》（The Night Owl）获封影帝。

虽然没有出众的外貌，但这名身高183米的“长腿欧巴”，仍鼎立韩国娱乐圈的“丑帅”。他也在《花样青春》和《Traveler旅行者》等旅游节目中，展露毫无偶包，且可靠又有松弛感的魅力而圈粉无数。

惠利和柳俊烈在《请回答1988》无缘终成眷属，戏外却成为恋人。（互联网）

↗↘德焕CP剧里剧外都BE



在超人气韩剧《请回答1988》中，正焕（柳俊烈饰）默默暗恋德善（惠利饰），但她最后情归崔泽（朴宝剑饰）。剧集播出时，“德焕CP”感情线让观众看得虐心，也因为最后的BE（网络用语，Bad Ending，指结局不好）收场，而成为遗憾和错过的代名词。

因此，当柳俊烈和惠利在戏外擦出爱火，在2017年8月承认相爱时，赢得喝彩与祝福。不料，爱情长跑七年后，他们在2023年11月证实分手，让一直为他们打气的粉丝心碎了一地，甚至有网民说：“他们分手，比我自己失恋还伤。”

↘↘沉默封口被轰不负责任



柳俊烈分手旧爱四个月后，日前认爱韩韶禧，却引发“换乘恋爱”疑云，而他沉默封口的应对方式也遭抨击。

柳俊烈与韩韶禧在3月15日传出恋情，随后惠利与韩韶禧先后在IG限时动态发文，疑似隔空互怼。韩韶禧16日在博客发文认爱柳俊烈，惠利18日在IG发文暗示柳俊烈分手分得不干净。三人深陷感情漩涡，两女在社媒直接回应后，韩韶禧在20日传出烧酒和银行的代言约满后不被续约的消息。

惠利（左起）、柳俊烈和韩韶禧陷入感情漩涡引发热议。（取自艺人IG）

反观，身处暴风眼中的柳俊烈，除了于16日在韩韶禧认爱后，透过经纪公司承认新恋情，就一直保持沉默，采取封口态度。他也在3月19日按计划出席在首尔的品牌活动。

网民因此做比较，把矛头指向柳俊烈，在他的IG留言讽刺“把道歉留给女人”，“再也看不下柳俊烈的戏”。甚至有人批评他的长相，质问“他凭什么让两女为他互杠”。

力挺韩韶禧的人为她叫屈，发文“韩韶禧何罪之有”，“为何韩韶禧代言被取消柳俊烈照常活动”等，炮轰柳俊烈不闻不问的态度。

网民在柳俊烈的IG留言批评他的长相。（柳俊烈IG载图）

声援惠利的网民则批评柳俊烈“浪费惠利七年时间”，“对前任与现任都相当失礼”，质问“你是哑巴吗”，“不要躲在女人背后，亲自出来说清楚”。

根据分析演员趋势指数的Rankify指标，柳俊烈在3月19日以245,747点大幅度领先，排在“最不舒服男演员”第一名。第二和第三名分别是27,719点的李范洙，以及23,594点的孔刘。

↘↘被翻旧账疑“漂绿”贪钱



雪上加霜的是，柳俊烈过往的争议也再度被网民挖出来，给他冠上表里不一的罪名。

柳俊烈是出了名的环保主义者，不只多次捐款给非政府环保组织Greenpeace（绿色和平），也曾担任该组织“Save The Artic”（拯救北极）的宣传大使。他还经常在IG上宣导气候变化、减少使用塑料，以及环境和动物保护等环保课题。他也曾在2021年与韩国时任总统文在寅参与视频会议，讨论环境保护议题，同时宣传绿色和平的“减少塑料包装”计划。

柳俊烈经常在IG呼吁减少使用塑料包装，提倡环保主义。

积极呼吁环保的柳俊烈，却也多次公开是高尔夫球狂热者而被轰虚伪，以及为了形象“漂绿”。高尔夫球场占地广、耗水量大，而且草坪上喷洒农药，导致这项运动被贴上破坏环境的标签。

柳俊烈也被翻出曾在访谈中公开，为了减少使用塑料包装，所以在片场都自备可重复使用容器包装食物，不过容器却由经理人清洗。他因此被指“环保只是表面功夫”和滥用权力欺负经理人。

此外，他也在2022年爆出利用“债务投资”炒房疑云，被指滥用明星特权贷款，在首尔江南区购入一栋建筑后，打掉重盖然后转手卖出，净赚450万新元而掀起韩网骂浪。

虽然这些过往争议都与他的新恋情无关，但他目前处于风口上，碎屑秒变炮灰，重击他已蒙上阴影的正面形象。

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