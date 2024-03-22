少年歌行（首播）

8频道 晚上11.00

古装武侠剧。讲述初出茅庐的少年侠客雷无桀（敖瑞鹏饰），慕名前往江湖第一大城雪月城，途中误入雪落山庄。他因砸了老板萧瑟（李宏毅饰）的客栈被索赔，无奈只好带萧瑟一同前往雪月城借钱还债。路上遇到押运黄金棺材的雪月城大弟子唐莲（李欣泽饰），阴差阳错卷入声势浩大的江湖之争，更牵扯出一段深藏多年的皇室秘辛。

蓝甲虫 Blue Beetle

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上6.55

来自外星的圣甲虫选择杰米当作共生宿主，赋予他一套令人难以置信的盔甲，具有非凡和不可预测的力量，这永远改变了他的命运，他成为了超级英雄蓝甲虫。

最佳拍档之千里救差婆

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：许冠杰、麦嘉、张艾嘉、叶倩雯。国际犯罪集团要夺取纽西兰博士发明的超能“金星”，博士临终前将他的女儿及超能“金星”交托金刚。回港后，金刚委托光头神探保管这块超能晶石，国际歹徒穷追不舍，捉走光头神探的太太和儿子。最佳拍档一起出发纽西兰营救人质。

罗密欧与祝英台

佳乐台（新电信Ch502） 晚上11.00

K城由罗、祝两大家族操控，祝家从事制药生意，罗家经营军火买卖，各自盘踞海北市及天南市，两地以边界分隔，谁也不能越雷池一步。罗密欧巧遇茱丽叶，对她一见钟情，决定无视家族对立，爱得义无反顾。另一边厢，梁山伯苦恋祝英台，却因身份阶级无法爱……