莫允雯欣赏本地歌台 自曝拍灵异戏有SOP

台湾演员莫允雯因来新加坡拍灵异爱情影集《味尽缘》而接触歌台，她认为歌台是很温馨的习俗文化。她也在长途电访中告诉《联合早报》，开工时有自己的“SOP”（标准作业流程），随身带着圣木和水晶图个安心。

这位台湾剧《恋爱是科学》《用九柑仔店》的女主角首次参与新加坡作品，在本地导演邱金海监制的《味尽缘》中扮演滞留人间多年，苦苦寻觅爱郎的女鬼。

影集中有几场歌台戏，莫允雯置身剧组搭建的歌台场景，对所见所闻相当好奇，比方说，她会观察在歌台摆放的贡品，对观众席第一排“留空”也感到好奇。

莫允雯说：“之前不知道歌台是什么，拍摄前做了功课。我觉得歌台是很温馨的习俗文化，它是表演给难得一年一度出来的‘好兄弟’看的，感觉是给好兄弟的祝福。了解歌台的习俗后，我更能理解《味》故事的精神。”

莫允雯坦言怕鬼，素来不敢看灵异惊悚戏，接演《味》的女鬼角色得克服恐惧。她说：“我有保护自己的SOP。每次到新的地方，我都会带上自己的水晶和圣木。”《味》的夜戏多，她每次拍摄前都会跟着剧组拜拜，下戏后也用圣木熏自己，“有工作人员在收工后跟我要圣木，都是为了让自己安心啦。”

莫允雯跟本地演员孙政有对手戏，她形容对方是“很帅的小男生”。

莫允雯（左二）与孙政（左三）、台湾演员郑人硕（左一）合作《味尽缘》。（CJ ENM HK提供）

两人有一场情绪暴走的戏，每拍一个take就得坐下来休息，这场戏拍了七八次。莫允雯说：“我还记得我和他一起去跟导演说‘没关系，我们再拍一次’，因为希望能做到最完美。这个小男生非常敬业。”

《味》的男主角是在台湾发展的马来西亚籍艺人李博翔。他曾拍过本地剧《攻星计》《谢谢你出现在我的行程里》和电影《我们的故事之沉默的年代》。

李博翔（左）与莫允雯的对手戏多。（CJ ENM HK提供）

莫允雯说，两人在台湾发展多年没有机会合作，这次能在新加坡作品中碰头是很特别的缘分，“他是很棒的演员，在戏里有很多做菜切菜的戏，要注意的细节很多，觉得他挺辛苦的。”

李博翔喜遇刘谦益

李博翔接受早报电话访问时说，他觉得莫允雯的戏更难演，“我的容易多了，就是演一个人，但她得转换角色，从人演到厉鬼，还得花时间上鬼妆。”

李博翔曾参与本地作品《攻星计》和《沉默的年代》。（取自李博翔IG）

李博翔与资深演员刘谦益的对手戏也不少。他自小看刘谦益的戏长大，一见到本尊，就想到对方在戏里的口头禅“令伯”。李博翔说：“谦益大哥很厉害，身子这么硬朗，看不出他已经70多岁了！”

李博翔受访时，人在新加坡拍摄本地新剧《浴水重生》，在剧中演特需人士，这也是他自《攻星计》《谢谢你出现在我的行程里》后再次跟电视剧导演谢光华合作。他说，谢光华给他的挑战越来越难，这次得扮演败血症病患及残障人士，角色情绪转折多。

李博翔近期在新加坡拍剧，顺道四处趴趴走。（取自李博翔IG）

因“被殴事件”丢工作

李博翔2023年12月在台湾被莫名殴打。事发当晚，他和朋友在台北聚会小酌后，因没站稳碰到路边停放的车子后照镜，车主不满，下车开骂并打他。李博翔告诉记者，这件事已走入司法程序。他说脸上留了小疤，但可用妆遮盖，“差一点影响到《浴水重生》的拍摄，也确实因为这个事件失去一些工作……没关系，就由司法程序解决。”

由CJ ENM HK出品，IMDA和Zhaowei Films协力出品的影集《味尽缘》，3月23日在Singtel e乐频道、TV Go、Cast.sg播放。