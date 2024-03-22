MLB韩国战超闪！玄彬合体孙艺真 宋仲基甜望洋妻

（综合讯）美国职棒大联盟MLB首次在韩国举行海外开幕战，不少韩国大咖艺人都去观赛，继3月20日池城（Ji Sung）、李宝英（Lee Bo-young）银色夫妻档，《爱的迫降》CP玄彬（Hyun Bin）与孙艺真 （Son Ye-jin）21日也现身首尔高尺天空巨蛋捧场，夫妻俩得子后难得同框。

转播画面还拍到小俩口后方坐着《鬼怪》的“死鬼CP”孔刘（Gong Yoo）及李栋旭(Lee Dong-wook)，四人有说有笑。宋仲基（Song Joong-ki）与英国前女星老婆凯蒂（Katy Louise Saunders）也在场，可说是众星云集。

玄彬与孙艺真3月31日将迎接结婚两周年，儿子“小豆子”已1岁多，夫妻俩升格父母后首度被媒体拍到同框，21日晚观赏洛杉矶道奇队与圣地牙哥教士队比赛，看得非常投入。玄彬与孔刘曾被列为韩国“四大公共财”，两人也都是社会人棒球队“JOMA JOMA”的成员，私交甚笃，李栋旭则与玄彬合作新电影《哈尔滨》。

“死鬼”CP李栋旭和孔刘（后排穿白色球衣）旁边还坐着金材昱（后排右）。（互联网）

宋仲基去年再婚大1岁凯蒂，混血爱子去年6月出世。他再婚后除了带着洋妻到匈牙利拍Netflix电影《路基完》，被媒体拍到机场戴罩同框照。夫妻俩后来没在公开亮相，21日晚首度被拍到合体，凯蒂不时深情望着宋仲基，闪瞎众人。

MLB首次在韩国举办开幕战，许多球迷都想看转战道奇队的日本二刀流球星大谷翔平，除了找来与大谷同年同月同日生的百想影后全钟瑞（Jeon Jong-seo）开球，天团EXO主唱伯贤（Baekhyun）担任当晚美、韩国歌领唱人。（G)I-DLE表演《Super Lady》《TOMEBOY》和《Queencard》三首歌。开场则由人气女团aespa表演夯曲《Drama》和《Next Level》。