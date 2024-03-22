歌迷反应热烈 A-Lin伍佰演唱会加座

台湾“摇滚教父”伍佰与金曲歌后A-Lin即将来新开唱，由于歌迷反应热烈，门票供不应求，主办方为这两场演唱会各加400张门票。

A-Lin的“A-Link With Passenger金曲One MoreTime”演唱会将于5月4日，在圣淘沙名胜世界会议中心举行；伍佰的“伍佰 & China Blue 2024新加坡摇滚音乐会”则会于7月7日，在金沙会议展览中心举办。

A-Lin和伍佰去年才来新开唱，粉丝的热情却依旧不减，两人究竟有什么魅力？

A-Lin台上台下“反差萌”

不少人通过《失恋无罪》《给我一个理由忘记》等苦情歌认识A-Lin，她因此成为大众眼中的“苦情歌天后”。她在综艺节目《乘风2023》演唱《有一种悲伤》，不仅让全场参赛者听得陶醉，就连评审也直呼“我感受到了悲伤”。

然而私下的她是个活泼开朗的人，她经常在社媒上发布搞笑内容，比如边喝酒边露出陶醉笑容的视频，配文也往往幽默风趣。

A-Lin台上台下的“反差萌”，也许正是她吸引粉丝之处。她曾说：“我一直都是非常乐观的人，面对生活的喜怒哀乐我很快就会转念。开心是一天，不开心也是一天。”

伍佰让粉丝“抢饭碗”

A-Lin的歌迷去演唱会的目的是听偶像唱歌，但伍佰的歌迷却截然相反。伍佰每每开唱，只要将手往上一指，台下的歌迷就会自觉地接过“唱歌”的任务。然而歌迷往往越唱越嗨，伍佰想继续唱的时候就会发现，歌迷的热情完全淹没了自己的歌声。有了前车之鉴，他在去年的北京场演唱会上不断叮嘱台下观众：“主歌你们唱，副歌我唱，不要抢。”

“A-LINK WITH PASSENGER金曲ONE MORE TIME”演唱会

日期：5月4日（星期六）晚上8时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心，名胜世界宴会厅

票价：$278、$248、$218、$178、$138、$98

购票：可上网www.sistic.com.sg，或打热线63485555

“伍佰 & China Blue 2024 新加坡摇滚音乐会”

日期：7月7日（星期日）晚上8时

地点：金沙会议展览中心B2层，展览厅E及F

票价 : $278 / $248 / $218 / $178 / $138 / $98

购票：可上网marinabaysands.com或sistic.com，或打热线63485555