邓紫棋大陆巡唱战大胜 张惠妹蔡依林失威

（综合讯）相继在大陆举办巡回演唱会，乐坛天后张惠妹、蔡依林和邓紫棋对决！

根据大陆媒体报道，连月来，中港台乐坛天后张惠妹、蔡依林、邓紫棋和张靓颖等相继在大陆各大城市举办大型巡回演唱会，天后开唱，掀起热潮，巡唱场次场场爆满，粉丝们为抢购门票纷纷出尽法宝，落空的粉丝无不叫苦连天，想方设法，透过各种渠道求票，势必要在巡唱现场和天后们嗨翻。

尽管天后们的巡唱一票难求，但直球对决下，现年32岁，有“宇宙巨肺”之称的G.E.M.邓紫棋人气最高企，气势如虹，根据中国演唱会购票网的资料，她的演出“渴求票人数”以大比数撼低张惠妹和蔡依林。

张惠妹于5月及6月举行南京及天津两站巡唱，天津站想看的粉丝人数只有7万多、南京站则有4万多。（取自网络）

媒体报道，邓紫棋在大陆巡唱唱足七个城市，另外还有八个城市正在准备中，单是广州一站已有超过百万歌迷求票，之后4月的佛山站有60万人想看、5月的天津站有36万人想看，而3月底合肥站、佛山站三场及天津站四场门票均已售罄。

此外，她将于5月攻大连、太原站，6月还有郑州等站，难怪她日前在社交网发文助威并安抚歌迷，指其他城市的巡唱陆续有来，场次已排至2025年！

而昨天上海站再有批文显示邓紫棋将于5月24至27日举行四场演出，有歌迷即在社交网跪求上海站“八连开”。

邓紫棋除了巡唱交出亮眼成绩，在大陆音乐平台也骄人，根据报道，每个月听她的歌曲的听众多达4823万，累计听众达4.1亿，粉丝人数超过1255万，在华语主流女歌手中排行第一位。

张惠妹蔡依林 粉丝人数望尘莫及

蔡依林在佛山站、深圳站及太原站演出分别只得16万、14万及15万人想看。（取自网络）

张惠妹和蔡依林也在大陆各大城市巡唱，但“想看人数”远远不及邓紫棋。

根据报道，张惠妹于5月及6月举行南京及天津两站巡唱，天津站想看的粉丝人数只有7万多、南京站则有4万多，而蔡依林在佛山站、深圳站及太原站演出分别只得16万、14万及15万人想看，但比G.E.M.邓紫棋少得多，仿佛让人感觉两大天后在中国的威力已经不在。

虽然在大陆巡唱失威，但张惠妹和蔡依林成了刚完成的台北大巨蛋体育场竞相争取到那里开唱的女歌手，即便有传周杰伦5月会成为首位在大巨蛋开唱的歌手，可是张惠妹和蔡依林的威力仍不可忽视，她们也有众多的粉丝，故大巨蛋积极争取她们登蛋，有说两大天后也争着当首攻大巨蛋的女歌手。