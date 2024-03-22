演中医师兼道长 洪慧芳学针灸把脉念咒语

洪慧芳将参与本地阿哥李铭顺、金马奖最佳新演员范少勋、陈妍霏、施名帅等主演的台湾影集《凶宅专卖店》，影集日前已经在台湾举行开镜仪式。

洪慧芳星期四（3月21日）接受《新明日报》访问时透露，剧中她饰演一名中医师，但同时也是一位能与灵界沟通，可以帮助灵体脱离苦难轮回的道长。“为了演出逼真，我就去学把脉和针灸，还有既然我是个有法力的道长，也就要学一些宗教的咒语，以及施法的手术。”

此外，她也看了许多泰国恐怖影片及纪录片。“看纪录片是想多了解一下这些邪灵附体时的一些状态。”

《凶宅专卖店》是部恐怖的影集，共有10集，讲述了一间专门卖凶宅的仲介公司的故事。

这是洪慧芳进军台湾电视圈的第二部剧集，剧中，洪慧芳与台湾新晋演员陈妍霏有许多对手戏，而陈妍霏来头不小，曾分别在第57届金马奖和第23届台北电影奖中夺得最佳新演员。

问起与陈妍霏合作，洪慧芳说两人虽然年纪差距大，但完全没有代沟，默契很好，每天一起开工都很开心很愉快。

“她刚好跟我的儿子是同年龄，是一个可爱活泼很有活力的年轻演员。”

得奖全靠运气



在即将举行的《红星大奖2024》，洪慧芳凭《黄金巨塔》入围角逐“最佳女配角”以及提名入围“十大最受欢迎女艺人”，记者要她预测自己的胜算有多高？

洪慧芳说自己完全没有去想有没有胜算。“任何奖项的入围都是靠演技，靠实力，能否得奖，就得靠运气了，一起随缘吧！”

那她是否会回来参与这个本地电视圈的年度盛会？

“《凶宅专卖店》4月中就会杀青，我就会回新加坡，所以会来得及出席。”