味尽缘

Hungry Souls: From Hell With Love

e乐（新电信Ch11/501）随选，23日首播



新加坡导演王明执导、邱金海制作的新剧，以中元节为背景，讲述一段人鬼情缘。演员阵容包括郑人硕、李博翔、莫允雯、孙政及胡佳嬑等。剧情讲述从小就能看见鬼魂的厨师阿宝（李博翔饰），在一次中元节祭祀活动时发现自己被谜样的美丽女鬼素莲（莫允雯饰）跟随，并且被请求帮助寻找她生前的情人。随之而来的是一场浪漫诡谲的故事。

想见你

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

同名剧集的延续，讲述黄雨萱在哀悼男友过世时，收到一台神秘的录音机，竟可以让她回到过去。她在过去的时空重遇深爱的男朋友，但最后能否改变他的命运？

绝地营救

Guy Ritchie’s The Covenant

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

盖瑞奇执导，把美国撤军阿富汗期间发生的震撼真实事件搬上大银幕。讲述美军士官长John Kinley（Jake Gyllenhaal饰）在阿富汗口译员Ahmed（Dar Salim饰）陪同下，执行任务。当部队遭到塔利班伏击，Ahmed拼死将负伤的John带到安全地带。John回到美国本土后，发现政府没有依约将Ahmed和他的家人安全带到美国，于是决定重返战区救出恩人……

爷们信条

EazieTV应用·中国电影频道 晚上7.30

主演：任达华、张蓝心、淳于珊珊、石修。聚焦毒品交易的硬汉戏，讲述肖剑锋被陷害在海外关押25年，出狱后须按照神秘人指示行事才能知晓妻女下落，他的工程师哥哥无意中发现复杂的毒品交易网络，却遭人暗杀。

千王斗千霸

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：谢贤、汪禹、陈观泰、黄杏秀。千王之王及其伙伴被政府雇用，调查赌术了得的上海大亨，当局怀疑他借开赌场，掩饰其在上海情报机关的日本间谍身份。