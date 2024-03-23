记者大声说：入戏粉丝替偶像招黑

柳俊烈、惠利及韩韶禧的新闻闹得沸沸扬扬，吃瓜群众光是看两位女主角隔空在IG喊话就已经情绪高涨。感情如人饮水，冷暖自知，替喜欢的艺人抱不平的举动可以理解，但过于激进就不好了。替惠利感到气愤的海外粉丝涌入当事者的社媒留言洗版也就算了，连《请回答1988》的其他韩星也无一幸免，剧中扮演惠利姐姐的柳惠英IG最新贴文下也都是“你妹妹好可怜，抱抱她”“请支持惠利，她需要朋友”等留言。粉丝们请冷静，入戏太深反而会替偶像招黑啊。——曾慧仪

“红星大奖”十大最受欢迎入围名单出炉后引起热议，坊间最大的不满，是根据新赛制，陶晶莹入围，一些知名度不高的艺人也可角逐，但徐彬、蔡琦慧和陈丽贞等家喻户晓的演员，却被拒于门外。问题的症结在于，曝光率是不是等同于受欢迎程度？没有作品出街，难道就代表这个艺人不红？一年能有多少作品出街，决定权不在演员，很多人明显输在起跑点。没有一个颁奖礼是完美无瑕的，我也理解不可能满足所有人，但至少要尽量合理，让反弹的声音不要太大。——李妙音

现在的艺人不好当。韩星柳俊烈被拍到和女神韩韶禧在国外约会，事后又被爆没跟前女友惠利好好结束关系。网民开骂，还攻击“柳俊烈这样的外貌，怎么会吸引两个女神为他开撕”。被誉为“脸蛋天才”的车银优，新剧挑战落魄角色，网民不服，批评他“完全不真实”，“这副脸孔演这种角色没有说服力”。这边厢，“最受欢迎艺人”入围名单公布，一些合格期内没有足够作品的艺人被拒于门外，未来想要有“空档年”（gap year）的艺人看来得谨慎安排。不禁联想，女艺人如果想怀孕，是不是也得把时间算得更准确？——赖婉丽