穿越日剧悲喜交错 刁钻针砭畸形社会

极度不妥！

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日本金牌编剧宫藤官九郎撰写、阿部贞夫、河合优实、吉田羊、仲里依纱、山本耕史等共演的最新喜剧《极度不妥！》，自播映以来被评为“神剧”。

剧情以阿部贞夫扮演的中学体育老师小川市郎在1986年意外搭上一辆巴士穿梭时空来到2024年作为开始，诙谐幽默天马行空，创意源源不绝，情节发展难以预测。

日式刁钻幽默与暖心言情，一针见血点出社会畸形现状，氛围大悲大喜，每一集还穿插一段歌舞点出中心题旨，超现实却又莫名契合剧集调性。在剧中分饰两角的矶村勇斗，造型模仿1980年代当红偶像近藤真彦，还开嗓挑战唱歌，与前辈阿部贞夫在首集一段看似违和却诙谐的歌舞桥段，成为全剧亮点之一。

世代对话刺激思维

“如果没有时光机，哆啦A梦就不会遇上大雄。”剧中人物说。在宫藤笔下，连穿越时空的荒诞情节也显得可信。每集都是一场观念论辩，“昭和”（昭和天皇在位时的年号，1926年12月25日至1989年1月7日）大叔与“令和”（天皇德仁年号，2019年5月1日启用）世代的对话，刺激思维，精彩非常。

巴士上抽烟，讲有色笑话，严厉体罚学生，曾经理所当然的事，全都成了现代社会禁忌。

“开什么玩笑！我这么努力工作，才不是为了把未来变成这样的时代！”昭和大叔说。来到强调多元平等的现代，满口“政治不正确”的极端言论以及肆无忌惮的行径，本该不合时宜，却意外对现代人产生冲击，还当上了电视台的心理咨询师。

另一方面，吉田羊扮演的女权主义社会学家从2024年回到1986年，最初无所适从，后来开始感受昭和时代的美好。

宫藤编剧说自己想凸显的是：什么都可以vs什么都不能。所以剧中阿部贞夫每集不断提出疑问：不能叫人加油吗？一定要享受工作吗？不能一个人扛着吗？不能已读不回吗？不能话当年吗？失足一次不行吗？

现代社会动辄指责权力骚扰说是霸凌，社交网络无人付出真心，短信“已读”已是回复，网络公审恶意批评毫无节制，人人敏感脆弱忧郁等待安慰辅导。

被淘汰的旧物温暖亲切

谁说非要跟着时代走？回忆反而最美。

大叔大婶们喜欢话当年，可以嘲笑他们，却也可以温柔聆听他们17岁的故事，毕竟TikTok有一日也终会成为往日的话题。

卡带、录像带、偶像海报等，经历过上世纪80年代日本流行文化的人，回头看这些已被淘汰的潮流产物，倍感温暖亲切。

河合优实（左）与阿部贞夫诠释上世纪80年代的父女，吵吵闹闹但感情深厚。（互联网）

看似嘴贱好色的阿部贞夫，浮夸喜感一秒转换流露深沉情感，内心戏无可挑剔。扮演他的叛逆女儿，发型模仿松田圣子的河合优实年仅23岁，剧中成天与父亲打闹拌嘴实则伪装强悍，演技相较老戏骨毫不逊色。一段回到未来谈一场甜蜜又哀伤的无望恋爱，她演来也动人。

金牌编剧的作品，合作过的明星赏脸客串。誓死不脱垫肩西服的锦户亮发挥喜感还显露歌艺，冈田将生展现深情不费吹灰之力，一直被提及的小泉今日子登场是大惊喜，观众看剧边思考人生边欣赏明星也是乐趣。