疑泄露李善均涉毒案情报 韩国干部级警官被捕

（首尔讯）已故韩国演员李善均2023年10月爆出涉嫌吸毒遭警方调查，12月27日轻生过世。韩国艺文界要求彻查调查过程及资讯不当外泄状况，有关当局3月21日说，一名仁川警察厅所属警官已经因涉嫌外泄情报被捕。

据韩联社报道，京畿南部警察厅防腐败、经济犯罪搜查队，21日上午逮捕了一名仁川警察厅所属干部级警官A某。A某涉嫌在李善均涉毒案调查期间对外泄露相关报告。据了解，A某并不属于负责此案调查的毒品犯罪搜查科，而是在其他单位任职。

为避免“球员兼裁判”，京畿南部警察厅今年1月15日接手关于李善均吸毒案情报外泄的调查工作，1月22日曾到仁川警察厅毒品犯罪搜查科办公室，以及当初报道李善均案内容相较详细的媒体单位搜查。警方21日逮捕A某后，对他所在单位办公室等处进行第二次搜查。警方拒绝透露正在调查的进一步资讯。

韩国媒体去年10月爆出李善均因涉毒遭警方调查，引发国内外媒体及社会大众关注，李善均在两个月内接受警方三次传唤调查的时间皆被公开，最后一次接受调查的四天后被发现陈尸车内，引起舆论哗然。韩国艺文界团体组成联合会，要求查明李善均接受调查过程中，警方或媒体是否出现违反侦查不公开原则等不当做法，以避免未来再发生同样的悲剧。