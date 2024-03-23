从开直播到大S家到警察局 一文看汪小菲失控的12小时

（台北讯）大S与前夫汪小菲近日战火烧不停，两人除了在台北打官司，鲜少发声的大S于20日毁灭式爆料汪小菲婚内出轨、家暴、欠钱不还，汪小菲则反咬女方婚内就与现任老公具俊晔有联络。星期五（22日）晚上，汪小菲竟因酒醉，直闯大S在台北信义区的住家闹事，最后被警察驱离，大S经纪人证实此事。

汪小菲过去就是酒后闹事惯犯，近日因遭大S毁灭式指控，双方一来一往隔空互杠，心情大受影响。22日中午他开直播，疑似因喝醉，情绪失控，飙骂抖音母公司“字节跳动”创办人张一鸣，保姆见状赶紧关掉直播。

岂料汪小菲到了傍晚，依旧失控，竟然跑到大S家，还咆哮“要上楼找徐熙媛（大S）算账”，被门口保安挡下，不放他上楼。大S没露面，保安直接报警。大S经纪人证实此事，透露汪小菲喝酒醉闹事，惊动警察到场。

汪小菲疑醉酒失控开直播。（微博截图）

大S自行检验毛发回应汪小菲指控

据警方透露，现场未闻到酒味，研判汪小菲是想要去看家人，现场报了案，警方在处理。最终家人有下楼给汪小菲看，看完后，他情绪平稳，已离开。

孰料约四个小时后，汪小菲又到警局报案，大喊要检举大S长期滥用药物、产生幻觉、非法拘留，对此大S委请律师发声明。

针对汪小菲指称长期用药，大S通过赖芳玉律师回应：“由于有心人士不断误导，以致外界质疑我方当事人涉有吸食毒品，严重侵害当事人名誉，因此我方当事人除自行检验毛发自清外，且检警单位早已就徐小姐之毛发、尿液等进行精密鉴定，其结果并无任何不法情事。请外界勿有任何以讹传讹、诽谤或诬告我方当事人之情事，否则将依法处理。”

汪小菲接听“神秘电话”后离开侦讯现场

据台媒报道，在侦讯过程中，汪小菲一度出去接听一通“神秘电话”，结束后却迳自离开现场，留下错愕的警员和媒体在原地。他反而冲到警局门口，开始对媒体诉说一连串对大S的控诉。他先是情绪激动地说道：“我不是犯事到这边，我来报警，一、我XX被非法拘禁、被非法扣留，二、我汪小菲实名举报徐熙媛长期滥用药物，我现在在这边报警，让你们知道，在你们看到镜头背后这个人是怎样的。”

后来还指向大S居住的豪宅，称：“看，这不是我买的房子吗，我买的，首付（头期款）、所有都我付的，顶楼，现在他们就住那，无所谓，别欺人太甚！”又说，三年来没有告过大S，但她却一直告他，直呼“把我当儍子”。

他还说：“我汪小菲实行告发徐熙媛、徐熙娣（小S）滥用史蒂诺斯（药物名字），透过第三方证件去买很多他们没有看医生的药物，药的副作用会产生幻觉。我相信台湾司法，也相信你们（台湾媒体），我有照片，希望台湾司法去调XXXX（大S豪宅名称）的监控器，同学、给她送药的那人每周都有，她在吃完那药后，用高尔夫球杆、用刀捅我，她第二天都忘记了，因为这药副作用会产生幻觉。”