超越贾玲！女星暴瘦69公斤后大哭公开体检报告

中国大陆女星、导演贾玲为电影《热辣滚烫》暴瘦50公斤，成为轰动娱乐圈的热门话题，没想到同样以喜剧知名的38岁香港前TVB电视女艺人陈嘉佳，也靠大减肥吸引关注。

去年开始减肥的她，由近136公斤减到67公斤，甩掉69公斤，比起贾玲有过之而无不及！她在社媒晒出一张哭照，并公开体验报告，还说自己是唯一减肥后公开体检报告及分享饮食方法的艺人。

又名小宝、细细粒的她发文：“从上年8月到现在, 由接近300磅体重控制到160磅，凭着坚持及不放弃，即使减肥是难，但要公开体验报告更难……今日，我已经高血糖没了，高血压没了，三支甘油酸没了，胆固醇没了，脂肪肝没了…..我健康了。

又说：“我在八个月内整个人都完全健康。我是一个主播，我是一个卖货的，是的，但我是一个真心什么产品都会先试完见到成果才会推荐的人。因为这是负责任的行为……我会把整个食法大公开。40岁前完成人生一件重要的事情，身体健康！我相信我是唯一减肥后公开体检报告及分享饮食方法的艺人。”

陈嘉佳离开TVB后，这两年主力在中国大陆发展，经常在抖音开直播，当美食带货达人。由于她经常要边做直播边疯狂大吃美食，身形日益膨胀，体重狂飙。两年前，她曾公开体重，在短短三个月内胖了39公斤，体重冲破90公斤，有些网民担心她迟早出事，提醒她别把胃吃坏，要注意健康。

但当时曾在上海的酒店隔离的她，在社媒表明已放弃减肥，还展示用餐时满满一桌佳肴，并对着镜头说：“减什么肥，算了吧。”画面更标注“无所畏惧”。

她也曾拍视频分享自己的入行经过，并称王祖蓝是她的伯乐，对方一手发掘她且给予很多演出机会。甚至她在大陆直播带货，也是采纳王祖蓝的建议。