微博白皮书揭2023十大明星 肖战王一博都输她

具有指标意义的“2023年微博娱乐白皮书”于22日发布。杨紫、王一博、肖战在“2023微博综合热度十大明星”中位居前三，他们同样用作品说话，分别凭借《长相思第一季》《热烈》《梦中的那片海》等作品持续吸引社媒平台用户的关注度和讨论度，实现流量、口碑双丰收。

肖战去年推出三部影视作品均大受欢迎，其中古装剧《玉骨遥》引来许多讨论，屡屡登上微博热搜，他亦凭该剧获得2023年微博用户热议男性角色第一名。

第二名的王一博去年将重心放在电影，一共推出四部影片，其中与梁朝伟合作的《无名》引起最多关注，他在片中的表现也深受肯定，在各大电影奖都获得提名。

杨紫去年只推出一部电视剧《长相思》，大受好评。剧集除了屡屡登上热搜榜之外，还获得播放平台年度收视冠军，同时也是2023年微博剧集热搜榜的第一名及剧集影响力第一名，能力压两大人气男星很不简单。

杨紫（中）去年靠《长相思》大红。（互联网）

虞书欣和王鹤棣等新生代纷纷崛起

从第四名到第十名分别是刘亦菲、虞书欣、白鹿、迪丽热巴、杨幂、王鹤棣和赵露思。看得出虞书欣、白鹿、王鹤棣和赵露思等新生代已纷纷崛起。

除了引起最多讨论的明星，今年的白皮书还分为电影、剧集、综艺、纪录片、音乐与演出六大板块，全面而精准地复盘2023年中国娱乐圈各个领域的数据、现象，趋势，为行业提供重要经验总结与决策依据。

对于娱乐行业而言，过去一年是回暖复苏的一年，各方面产能基本恢复甚至超过疫情前水平，诞生出许多令人难忘的作品。电影在疫情后强力复苏，口碑带动《流浪地球2》《封神第一部：朝歌风云》等电影出圈；剧集爆款频出，《狂飙》《莲花楼》《长相思第一季》《繁花》引发全民热议；综艺招牌系列继续领跑，但也不乏《种地吧》等黑马新作杀出；音乐市场爆发式增长，热门演唱会一票难求。

“2023微博综合热度十大明星”，新生代快分掉半边天下。（互联网）

肖战和杨紫剧集角色最引热议

过去一年，不断有明星凭借影视剧综中的出色表现走红，受到观众的认可与喜爱，例如剧集方面，《狂飙》带火了张颂文、高叶、李健等一众实力派演员，魏大勋则凭借《我的人间烟火》男三号迅速走红。剧中角色是微博用户最常讨论的内容，《玉骨遥》中的时影（肖战饰演），《莲花楼》中的李莲花（成毅），《我的人间烟火》中的宋焰（杨洋），《长相思第一季》中的小夭（杨紫），《去有风的地方》中的许红豆（刘亦菲），《一念关山》中的任如意（刘诗诗），分别成为了微博用户热议的男女角色榜前三名。

电影《封神第一部》在暑期档杀出一条血路，不仅让费翔凭借纣王一角再度走红，也让以于适、陈牧驰、侯雯元、黄曦彦为首的“质子团”火速出圈。

综艺《乘风2023》《花儿与少年·丝路季》《披荆斩棘3》《奔跑吧11》强势霸榜微博热搜，让观众看到了秦岚、辛芷蕾、秦海璐等“姐姐们”的鲜活可爱性格。