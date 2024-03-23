游北欧看北极光 马艾妮溺水送院

游北欧看北极光，本地资深歌手马艾妮溺水送院。

曾在70代红极一时的本地资深歌手马艾妮在脸书贴出躺在医院的照片，并贴文写到：“发生意外的第二天到今天第六天，情况一天天好起来，但是胸口还是痛，可能抢救时压的很大力吧！但是如果不是抢救及时，可能天人永隔了，可能我平时多做善事吧！”

从照片和贴文中来看，马艾妮似乎遭遇了一场严重的意外！

根据马艾妮的脸书，目前她仍躺在医院中，但从照片中来看，情况似乎有好转，她星期五（3月22日）还贴图分享自己住院的心情，她说医院靠近北极圈，圣诞老人村，外头冰天雪地，而医院的医护人员都不太会说英语，只能以简单的英语沟通。马艾妮说她希望星期一（25日）能顺利出院。

针对此事，记者星期六（26日）中午联络上马艾妮的姐姐马爱香，她告诉记者马艾妮是参加当地的破冰船之旅，然后穿上漂浮救生衣进入冰冷的水中，被隔壁的人不小心碰撞，自己紧张起来而溺水。

姐姐：她已住院六天 盼下周可返新

马爱香说：“事情发生后的两天，也就是她清醒后，她才简讯我，告诉我她出事！”

问她马艾妮目前的状况如何？

“她昨天才告诉我一切OK，只是可能在抢救她的过程中，必须大力压她的胸口，所以她到现在还感觉胸口很痛。”

马爱香还说，妹妹马艾妮希望在星期一（25日）或星期二（26日）能出院，并赶快飞回新加坡。

至于马艾妮和谁结伴旅游，马爱香表示不清楚，可能是跟旅行团。

根据马艾妮的脸书，她是3月8日飞往巴黎，再转机到芬兰，然后上星期六（16日）到挪威，抵达挪威的第一天，她很开心地分享说看到了北极光，而且还吃了帝皇蟹，同时也贴出多张北极光的照片。

针对此，记者也透过简讯联络马艾妮，或许是时差关系，至截稿为止，她尚未回复《新明日报》。