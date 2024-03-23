喜欢新尝试 翁清海拟制作武术短视频

本地艺人翁清海多栖发展，不仅频繁参与直播相关工作，更直言打算进军短视频界，计划制作一系列武术、动作、功夫等相关短视频。

翁清海昨日出席“idolive”活动后，在场边接受《新明日报》采访时，分享这计划。

翁清海表示，现阶段对与要制作的短视频，还没有什么具体计划，只是一个待实现的想法，但他想尝试的念头非常强烈。

“可能和功夫有关系，还有动作和武术都可以，只要观众们有兴趣，会想点开来看，在哪个平台上载都可以，最重要又短又有趣。”

翁清海直言，他可以亲手制作，或跟别人合作都行，也提及他有动作团队，因此人手不是问题，“我比较看重的是短视频的题材与内容。”

“我一直有这好奇心，想要看群众对这类视频反应如何，我觉得不管是什么人，只要对功夫、武术这块有兴趣，就会被我的短视频吸引。”

他表示，虽然这想法还没真正执行，但他认为不会有挑战和难度，目前只是无法抽出时间拍摄，“我日程比较无法预估，有比赛时就会很忙，没有比赛就很闲。”

翁清海坦言，他是很喜欢制造东西的人，在这方面也一直保有热忱，小时候在学校比较强的科目，都是和工艺、艺术、画画有关，“我喜欢制作好看的画面，还有一些好看的视频，如今搞学校已经20年了，也会想投入去做一些喜欢做的事。”

跟随潮流 学做直播

翁清海近期也参与了许多直播行业，“不管是明星直播台，还是数字人直播，我都是在跟着时代走，现在直播是个潮流，也给我学习的机会，我不可能一直留在以前过时的方式或做法，参与这些也是给本身一个挑战，什么都不做（事业）就没有发展。”

翁清海透露，他现在大部分时间，主要都还是在武术学校，直播是选择性在进行。

“直播不会占很多时间，不像拍戏或综艺节目，差不多要用上半天甚至一两天时间，直播弹性很大，时间上可以就来，不可以就拒绝，就当多个机会，何乐而不为？”不过，翁清海对于拍戏，表示他还是有一定兴趣，但会比较在意剧本的选择。